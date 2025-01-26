Iklığ çalgısı öksüz kaldı! Son usta Emin Kök hayatını kaybetti

26 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:49

Türk yaylı çalgılarının atası olarak bilinen beş bin yıllık ıklığın son üreticisi ve üstadı Emin Kök 85 yaşında vefat etti.

Antalya'da kabak kemanenin atası olarak bilinen yörüklerin geleneksel çalgısı olan ıklığ artık sahipsiz kaldı. Iklığ çalgısının son ustası olarak bilinen Emin Kök (85), hayata veda etti.

EMİN KÖK KİMDİR?

Iklığı yapan ve çalma konusundaki ustalığıyla tanınan Emin Kök yörük kültürünün simge isimlerinden biri olarak biliniyordu. Tarihçilerin ve edebiyatçılar "Yörüklerin Türkistan'dan Anadolu'ya yankılandırdığı bir ses, Dede Korkut'un iki telli oklu kopuzu olarak adlandırdığı ıklığın son ustasının ölümü derin üzüntüye neden oldu.

2017 YILINDA KAYGISINI PAYLAŞMIŞTI

Merhum Eminr Kök, 2017 yılında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda bu yöresel sanatın kendisinden sonra da sürdürülmesini istemiş, ancak bu konuda çok da iyimser konuşmamıştı. Kök açıklamasında, "Iklığ yapan ve çalan bir tek ben kaldım. 60 yıldan fazladır çalıyorum. 5 oğlum var, hiçbirisi bu işe heves etmedi. Ben öldükten sonra bu iş kapanacak. Ancak şimdi 5 yaşında olan bir torunum var. O çok meraklı gibi görünüyor ama kırabilir diye ıklığı eline veremiyorum. Biraz büyüdükten sonra torununa ıklığ çalmasını öğreteceğim. Iklığa merakı olan varsa, hiçbir karşılık beklemeden öğretebilirim" demişti.