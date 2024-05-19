Midtown’da 19 Mayıs etkinlikleri

19 May 2024 11:46 - Güncelleme : 19 May 2024 11:48

GENÇ YAZAR BULUŞMALARI İMZA GÜNÜ MİDTOWN'DA

Bodrum’un en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Midtown, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda genç yazarlardan Dilara Keskin, Ceren Melek, Ebru Işık, Cemal Latifoğlu, Loresima, Ekin Koç ve Maral Atmaca’nın imza gününe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gün boyu devam edecek etkinlikte hem yazarlarla tanışma hem de yazarların sevdikleri kitaplarını imzalatma fırsatı bulacaklar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Midtown rotunda alanında trio dinletisi ile devam edecek. 19 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da Midtown Plaza Metreküp’te gerçekleşecek olan imza gününe tüm kitapseverleri bekliyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Midtown Rotunda alanında saat 14:00’de gerçekleşecek olan trio dinletisi ile devam edecek.

YAZARLAR;

MARAL ATMACA

Maral Atmaca, 1991 yılında Aksaray’da doğmuştur. Çocuk yaşlardan itibaren kitaplara ilgi duyan yazarın ilk yazın denemeleri şiir ve öykü üzerine olmuş, ilk romanını ise 2017 yılında yazmaya başlamıştır. Gördüğü, duyduğu ve yaşadığı her şeyden esinlenmeyi sevmekte, her kitabında hayal gücünün çok ötesinde bir evren olduğunu okurlarına sunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

DİLARA KESKİN

14 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Dilara Keskin, küçük yaşlardan itibaren yazmaya, 2015 senesinde ise yazdıklarını internette yayımlamaya başlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde okumakta olan yazarın Ephesus Yayınları’ndan çıkan on iki adet romanı bulunmaktadır. En son çıkan romanı Pandora’nın Kalbi 2’dir.

CEMAL LATİFOĞLU

3 Ocak 2023 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Cemal Latifoğlu, lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine İstanbul’da devam eden yazar, Kibrit ve İzmarit kitapları ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

LORESİMA

Loresima mahlası ile kurgularını yayımlayan yazarımız 1 Mayıs 1995 tarihinde Gümüşhane’de dünyaya gelmiştir. Yazarın Wattpad platformunda yayımladığı “Gökçen” isimli kurgusu okurlar tarafından çok sevilmiş, geniş kitlelere ulaşmıştır.

Loresima, farklı dünyaların kapılarını araladığı yepyeni kurgularını okurlarına buluşturmaya devam etmektedir. Yazarın, Ephesus Yayınları’ndan son çıkan romanı Gökçen-2: Geride Kalanlar’dır.

EBRU IŞIK

Ebru Işık, 15 Haziran 1998 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Wattpad platformunda yayımladığı kurgularla okurların ilgisini çekmiş ve “Kalbe Saplanan Ok” isimli kurgusuyla geniş kitlelere ulaşmıştır. 9 Eylül Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumakta olan Ebru Işık, Ephesus Yayınları’ndan çıkan ilk romanı Kalbe Saplanan Ok ile büyük bir çıkış yakalamıştır.