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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:15

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında Taşkent’te Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezini ziyaret etti. Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile bir araya gelen Bakan Ersoy, ortak kültürel mirasın korunmasından restorasyon ve arkeolojiye, sahne sanatlarından sinemaya uzanan iş birliği alanlarının öne çıktığı programa katıldı. Daha sonrasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında “Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:15

Kültür ve Turizm Bakanı , ’ın bağımsızlığının 35. yılı kapsamında ’te gerçekleştirdiği temaslarda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültür ve sanat iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı

Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov eşliğinde Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Nazarbekov ile merkezde ikili görüşme gerçekleştiren Ersoy, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültür ve sanat iş birliğinin 2026-2027 Yılları Kültür İşbirliği Planı çerçevesinde somut projelerle geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı

Ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin temel alanlarından biri olduğunu belirten Ersoy, restorasyon ve konservasyon alanlarında Türkiye’nin sahip olduğu tecrübenin Özbekistanlı uzmanlarla paylaşılabileceğini ifade etti.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı

Ersoy, karşılıklı uzman ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerin artırılmasının yanı sıra vakıf eserleri ve arkeoloji alanındaki iş birliğinin de geliştirilmesini önemsediklerini belirtti. Özbek araştırmacıların Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Arkeoloji Yaz Okulu’na katılımına dikkati çeken Ersoy, Türk arkeologların da Özbekistan’daki kazı ve araştırmalarda daha fazla yer almasının bilimsel iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye’de uygulanan Gece Müzeciliği modeline de değinen Ersoy, 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşan ve 2026’da 22 müze ve ören yerinde sürdürülen uygulamaya ilişkin tecrübenin Özbekistan ile paylaşılabileceğini belirtti. Görüşmede, halk danslarının ortak çalışma alanı hâline getirilmesi ve bu alanda yürütülecek çalışmalarla Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde karar alındı.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı

SİNEMADA ORTAK YAPIM İÇİN YENİ ADIMLAR

Sinema ve görsel-işitsel alandaki iş birliği de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Ersoy, “Türkistanlı Bahadırlar” filminin çekim sürecinin başlamasının ortak yapım alanındaki iş birliği açısından önemli olduğunu belirterek Türkiye ile Özbekistan arasında Görsel-İşitsel Ortak Yapım Anlaşması’nın hayata geçirilmesinin iki ülke sinema sektörleri arasındaki iş birliğini daha kalıcı bir zemine taşıyacağını ifade etti.

Taşkent’te Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yeni halka! Mutabakat zaptı imzalandı

KÜLTÜR VE SANATTA İŞ BİRLİĞİNE İMZA

Görüşmenin ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında “Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle müzik ve sahne sanatları alanındaki Türkiye-Özbekistan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Bakan Ersoy, programının devamında Özbekistan Uluslararası Encümenler Sarayı’nda düzenlenecek Özbekistan’ın 35. Bağımsızlık Yıl Dönümü Gala Konseri’ne katılacak.

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#Özbekistan
#Mehmet Nuri Ersoy
#kültür ve turizm bakanlığı
#Taşkent
#Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi
#Kültür - Sanat
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