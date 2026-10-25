24 Ekim reyting sonuçları 2026: Başkalarının Hayatı, Güller ve Günahlar, Gönül Dağı…Dün en çok ne izlendi?

24 Ekim Cumartesi akşamı Star TV’de Başkalarının Hayatı, TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Her hafta olduğu gibi heyecan dolu olaylara ev sahipliği yapan diziler seyirciden büyük ilgi görürken, büyük bir reyting yarışı yaşandı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…