24 Ekim reyting sonuçları 2026: Başkalarının Hayatı, Güller ve Günahlar, Gönül Dağı…Dün en çok ne izlendi?

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İstanbul
24 Ekim 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasının gündeminden düşmüyor. Dün akşam Başkalarının Hayatı, Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizileri yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar gece saatlerinde sona ererken, günün ilk saatleri itibariyle de “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.
24 Ekim Cumartesi akşamı Star TV’de Başkalarının Hayatı, TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Her hafta olduğu gibi heyecan dolu olaylara ev sahipliği yapan diziler seyirciden büyük ilgi görürken, büyük bir reyting yarışı yaşandı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
Dün akşam Star TV’de Başkalarının Hayatı 5. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı 228. Bölümüyle, Kanal D’de Güller ve Günahlar 39. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde ATV’de Altı Üstü İstanbul, Now TV’de ise Ömür Usta dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Ayrıca dün akşam Show TV’de Güldür Güldür Show ile seyirciler eğlenceli anlar yaşarken, TV8’de MasterChef Türkiye ile ekranlarda heyecan dozu yükseldi.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 24 Ekim 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan yapılan açıklamanın ardından dün akşamın reyting sonuçları haberimizde yer alacaktır.