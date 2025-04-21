Arzum Onan 16 yıl sonra oyunculuğa geri dönüyor

Son olarak Aşkın İkinci Yarısı filminde rol alan Arzum Onan, 16 yılın ardından oyunculuğa geri dönüyor. uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Arzum Onan'ı ikna eden film ortaya çıktı.

Sıcak Saatler, Merdoğlu, Zeybek Ateşi, Sahra ve Sessiz Fırtına gibi yapımlarda rol alan Arzum Onan,16 yılın ardından ekranlara geri dönüyor. Bi Umut aslı sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

ARZUM ONAN'DAN YENİ PROJE

Yedi televizyon dizisinde 2 tane de sinema filminde rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakan Arzum Onan'dan sevindiren haber geldi. Arzum Onan 16 yıl sonra Bi Umut filmiyle oyuncuğa geri döndü. Arzum Onan'ın oynayacağı Fatma karakteri, kadınlar arası dayanışmayı ön plana çıkartan bir rolle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Çekimleri Antalya'da başlayan Bi Umut filminin kadrosunda yer alan Arzum Onan, Gülsüm Kabadayı’nın en yakın dostlarından biri olan ve onu bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan 'Fatma' karakteriyle yer alacak. Gülsüm Kabadayı rolünde ise usta oyuncu Hülya Duyar yer alacak.