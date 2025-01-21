Ayşe Barım soruşturmasında oyuncu Deniz Işın ifade verdi

21 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:47

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddiaların ardından başlatılan soruşturmada oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Dizi​ ve film​ sektöründe tekelleşme ve zorbalık iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında soruşturma​ başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

DENİZ IŞIN İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar hakkında savcılığa ifade verdi. Serenay Sarıkaya'nın ardından Deniz Işın da 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada yaklaşık 30 dakika ifade veren Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırmadan adliyeden ayrıldı.

Deniz Işın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı.” demişti.