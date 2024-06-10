Burçları bu hafta neler bekliyor? Dikkatli olmakta fayda var

10 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:04

"Bu hafta ailemize kenetleneceğimiz bir hafta olurken manipülasyonlara karşı dikkatli olmamız gereken bir hafta" diyen Astrolog Özlem Recep, 45 gün içerisinde burçların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Mars bu hafta boğa burcundayken, burçları bu süreçte neler bekliyor?

KOÇ BURCU

Parasal enerjide harcamaya meyilli olacaksınız. Para harcayacak kaynaklara dikkat edilmeli. Bu hafta aile ve yuva konuları gündemde olacak. Kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Mars sizin burcunuza geçiyor ve enerjiniz inanılmaz artacak. Keyfinize düşkün olacaksınız. Kazalara biraz açıksınız. Algı olarak sorunlar yaşayacaksınız. 45 gün içerisinde kendinize dikkat edin. Arkadaşlarınızdan mutlu olacağınız bir döngü gözüküyor.

İKİZLER BURCU

Senin için 45 gün içerisinde gizli düşmanlara karşı dikkatli ol. Kariyer odaklı zorluklar olacak. Arka planda çok emek verdiğin konuşlarda başları şans olabilir. Bu döngü içerisinde bu 45 gün içinde sıkı çalışman lazım. İkizler bu bu hafta kendini gösterme açısından fırsatlar bulunacak.

YENGEÇ BURCU

"Kalabalık davetlerin içerisinden geçebileceksiniz. İş hayatında isminden söz ettireceksin. Yengeçler 45 günlük süre içerisinde hayallerini gerçekleştirecek kişilerle karşılaşacak. İmaj ve bakım özen göstereceğin özel bir hafta olabilir. Ev hayatınla ilgili özellikle ailen hayatına biraz daha özen göstermen gerektiğini fark edeceksin."

ASLAN BURCU

Kariyer hayatın hızlanacak. Şirket kurma ve ismine isim katmak gibi güzel sürpriz bir döngü 45 gün boyunca seninle olacak. Arka planlara ittiğin konular bulunuyorsa yeni bir oluşların içinden geçtiğin bir hafta olacak.

BAŞAK BURCU

Mahkeme alanlarıyla mücadele edeceksiniz. Yurt dışı tatillerin gündeminde olabilir. Dost gibi görünen düşmanların olduğunu unutma. Bu hafta hayat akışında seni zorlayan kişilerin arasından geçerken rakiplerine dikkat etmen gereken bir süreçten geçecek.

TERAZİ BURCU

“Minik operasyonlar geçirebilirsiniz güzellikle ilgili. Evlilik de görülebilir. Bu hafta seni neler bekliyor? Alacağın haklarla ilgili pasaport veya vize çıkmasıyla ilgili olabilir . Terazi bu hafta bunlarla ilgili hız kazanacak. İşyerinde fırsatlar seni bekliyor. “Farklı bir şehirde evin varsa kiracıyla ilgili bir döngü olabilir."

AKREP BURCU

"Akrepler, eski defterleri açarken kendiniz bulacaksınız. Bu süreçte ayrılık yaşamanıza izin vermeniz lazım. Eğer böyle bir süreç yaşıyorsanız yer değişikliği yapın. İş hayatında öyle rakipler var ki. Gerçekleri görerek hareket etmen lazım. Bu hafta özellikle hayatında olan döngülere dikkat et. Kısa tatillerin uzun tatile çevirecek enerjide olabilirsin."

YAY BURCU

"İş arkadaşlarında kapışma ihtimaline karşı dikkatli ol. Evdeki misafirlerin çok artacak. Sağlığınla ilgilen. Bu hafta bekleyen enerjiler ise, İlişkilerinde ise yeni bir döngüye girdin. Hayatındaki kişiyle ilgili önemli bir karar alma eşiğindesin."

OĞLAK BURCU

Sizin gibi işkolik olan bir burcun aşk hayatı değişecek. Toplantıların içerisinde çiçekler böcekler çıkacak. Planlar hız kazanacak. Bu hafta buna benzer enerjiler yoğun olacak. Eğer ki evliyseniz bebek müjdesini birbirinize verebilirsiniz. Parasal enerjileriniz artacak.

KOVA BURCU

Aileniz yuvanız veya mobilya değişiklikleri gündem de olacak. Aile içindeki ufak tefek tartışmalar olacak. Hastalıklarıyla ilgili yakınlarını la ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Ev alım ve satımlarıyla ilgili bu 45 gün içinde hız kazanacak. BU hafta içerisinde iş hayatıyla ilgili anlaşmalar yaşayacaksınız.

BALIK BURCU

Önümüzdeki 45 gün içerisinde tatil gündeminizde. Yanlış anlaşılmaya müsaitsiniz. Patavatsız olacağınız günlerden geçeceksiniz. Taşınma ile bazı konular gündeminizde olacak. Bu hafta hayatınızda bazı kişilere mesafe koyacaksınız.