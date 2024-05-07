Demet Evgar Bahar dizisinin neden yayınlanmadığını açıkladı

07 May 2024 14:18 - Güncelleme : 07 May 2024 14:24

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek. Başrol oyuncusu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaşanan sağlık probleminden dolayı bölümün aksadığını belirtti.

"ARKADAŞIMIZ RAHATSIZLANDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demet Evgar "Bir oyuncu arkadaşımızın rahatsızlığı sebebiyle 1 hafta rötarlı buluşucaz, idare edin artık lütfen." diyerek duruma açıklık getirdi.

YENİ BÖLÜMÜ HAFTAYA

Yapılan açıklamada “Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere” denildi.