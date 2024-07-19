Despina Vandi'den yeni kışkırtma! Atatürk'e hakaret etti: "Yunanları katleden kişi..."

19 Temmuz 2024 07:22 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 07:31

Türk bayrağı ve Atatürk resimlerini istemeyen Despina Vandi kendini savundu

Türk bayrağı ve Atatürk resimlerini istemeyen Despina Vandi kendini savundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki akşam Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) çocuklar yararına düzenlediği konserde Yunan şarkıcı Despina Vandi kışkırtıcı bir krize imza atmıştı

Sahnede Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın olması nedeniyle konsere çıkmak istemeyen şarkıcı büyük tepki almış ve konser iptal edilmişti.

TOPU TEV'E ATMIŞTI

Vandi, tepkiler üzerine prodüksiyon şirketi aracılığıyla Instagram'da yaptığı ilk paylaşımda, kendisini İzmir'de onurlandıranlara saygı duyduğunu belirterek, konserin iptal edilmesi sorumluluğunun tamamen TEV'e ait olduğunu, konserin "tek taraflı olarak değiştirilmesine karar verildiğini" belirtmişti.

"Etkinliğin konser niteliği taşıması ve siyasi bir nitelik kazandırması nedeniyle biz böyle bir şeye razı olmadık." ifadelerini kullanmıştı.

DESPİNA VANDİ'DEN ATATÜRK'E YENİ HAKARET

Bu açıklaması sonrası Yunan kamuoyundan büyük destek bulan Vandi, bu durumdan kuvvet alarak kışkırtıcı bir açıklamaya imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Vandi, "Yunanları katledenlerin resmi önünde asla şarkı söylemem. Fotoğrafının kaldırılmasını ve yerine Türk bayrağının yanına Yunan bayrağının konulmasını istedim" ifadelerini kullandı.