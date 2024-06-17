Dilan Polat'ın tahliye talebindeki 'intihar riski' reddedildi! Koğuşta sinir krizi iddiası

17 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:53

Eşi Engin Polat ve birçok aile üyesinin de aralarında olduğu kara para davasında tutukluluğu devam eden Dilan Polat, hakimlere adli tıp raporu sundu. Aralarında kız kardeşi Sıla Doğu'nun da olduğu 11 kişinin serbest bırakılması sonrası Polat'ta tahliyesini istedi. Ancak hakimlerden veto geldi.

DİLAN POLAT'IN TAHLİYE TALEBİNDEKİ 'İNTİHAR RİSKİ' REDDEDİLDİ!

Adli tıp raporunda "intihar riski var" ibaresi üzerine Savcılığa başvuran Dilan Polat tahliye olmak istedi. Koğuşta zor zamanlar geçirdiğini her fırsatta dile getiren Polat'a hakimler veto verdi.

İntihar riskinin cezai sorumluluğunu etkilemediğini belirten hakimlerin ret kararından sonra Dilan'ın koğuşta sinir krizleri geçirdiği bir diğer iddia oldu.

Özellikle kardeşi Sıla Doğu'nun tahliyesinden sonra Dilan Polat'ın psikoloji tedavisini sıklaştırdığı yakın çevresi tarafından açıklanmıştı.

Çocuklarını özleyen Dilan Polat, halen hakkındaki suçların devamlılığı ve kanıt dosyasındaki kabarık ifadelerden dolayı tutukluluk süreci devam edeceği hakimler tarafından belirtildi.

DİLAN POLAT'IN KARDEŞLERİNE TAHLİYE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4. Sulh Ceza Mahkemesinde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.