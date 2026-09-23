Ece Erken'in oğlu Eymen okulda uçan tekme yedi! Hastaneye kaldırıldı

Başarılı sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini ve takipçilerini endişelendirdi. Oğlu Eymen'in okulda uçan tekme yediğini belirten ünlü sunucu, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Ece Erken, bu kez oğlunun yaşadığı talihsiz olayla dikkatleri üzerine çekti. Oğlunun başına gelenleri sosyal medya hesabından duyuran ünlü sunucu, sağlık durumu hakkında da takipçilerini bilgilendirdi. İşte Ece Erken'in oğlu Eymen'in başına gelenler...

ECE ERKEN'İN OĞLU EYMEN OKULDA UÇAN TEKME YEDİ!

Televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Ece Erken, oğlu Eymen'in okulda uçan tekme yediğini açıkladı. Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sunuculuk yapan Erken bu kez başarılı kariyeri değil, oğlunun yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi. Başarılı sunuculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatıyla da gündemde yerini alan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini ve takipçilerini endişelendirdi. Sabah saatlerinde oğlunu okula gönderen Erken, daha sonra spor yapmak için hazırlanırken aldığı haberle hastanenin yolunu tuttu. Ünlü sunucu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Spora niyet hastaneye kısmet... Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş..."

Ece Erken, oğlu Eymen’in okulda bir arkadaşının boynuna attığı “uçan tekme” sonucu hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Oğluyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen’in eğitimi için Dubai’ye yerleşme kararı aldığını açıklamıştı.

Ünlü sunucu, Yeni bir kapı" olarak nitelendirdiği bu süreçle ilgili çeşitli ifadelere yer vermişti. Ece Erken, anne olduktan sonra önceliğinin oğlu olduğunu belirterek Dubai’de oğlu Eymen’in eğitimi, sosyal çevresi ve geleceği için yeni bir hayat kurmayı planladığını dile getirmişti.

HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPTI!

Başarılı sunuculuk kariyerinin yanı sıra oğluna olan düşkünlüğüyle de zaman zaman adından söz ettiren Ece Erken, oğlu Eymen'in yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Spor yapmak için hazırlanırken aldığı bir haberle hastanenin yolunu tutan Erken, oğlunun uçan tekme yediğini açıkladı.

Endişelendiren paylaşımının ardından sevenlerini merakta bırakan Ece Erken, daha sonra paylaşımında oğlu Eymen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oğlu Eymen ile birlikte kahvaltı yaptığı anları yayınlayan Erken, paylaşımına "İyiyiz" notunu düşerek nazar boncuğu emojisi ekledi. Ünlü sunucu magazin gündemine oğlunun hastanelik olduğu haberleriyle düştü.