Fenomen dizi Hercai'nin başarılı oyuncusu Akın Akınözü'nün acı günü! Oyuncu annesi Özlem Akınözü vefat etti

20 Temmuz 2024 11:40 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 11:56

Karagül ve Deliha adlı yapımlarla rol alan Özlem Akınözü, kansere yenik düştü.

AKIN AKINÖZÜ'NÜN ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ VEFAT ETTİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören Özlem Akınözü'nün vefat haberi oğlu Akın Akınözü'nü yasa boğdu.

Akın Akınözü, günlerdir annesinin başından ayrılmamıştı. Ölüm haberi sonrası ayakta zor duran Akınözü'ne ilk desteği ailesi verdi.

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

13 Ekim 1964'te Ankara'da doğan Özlem Akınözü, ilköğretim eğitimini Ahmet Vefik Paşa'da okudu ardından Özel Yükseliş Koleji ve Özel Yenişehir Koleji'nde okullarına gitti. Son olarak da Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim için hazırlanan videoları seslendirdi. 2004 ve 2005 yıllarında Akademi Medya'da seslendirme hocalığı yapan Akınözü, oyunculuk kariyerinde de başarılı projelere imza attı.

ÖZLEM AKINÖZÜ'NÜN ROL ALDIĞI DİZİLER

Sensiz Olmuyor (Sema)

Sahte Prenses (Sabahat)

Dicle (Revnak)

Tek Türkiye (Zelal)

Karagül

Zeytin Tepesi

Payitaht Abdülhamit

Deliha 2 (2018)