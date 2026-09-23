Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

En son Hande Erçel’le üç yıllık ilişkisini sonlandıran Hakan Sabancı, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Ayrılık sonrası pek çok isimle adı anılan Sabancı bu kez aşkta sınırları aşarak gönlünü İspanyol modele kaptırdı. Çağdaş sanat fuarının açılışında İspanyol model Tatiana Panakal ile görüntülenen Hakan Sabancı, kısa sürede magazin gündemin bomba gibi düştü.

HAKAN SABANCI AŞKTA SINIRLARI AŞTI!

Aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Sabancı, ünlü oyuncu Hande Erçel’le olan üç yıllık ilişkisini bitirmesiyle çokça konuşulmuştu. Ayrılık sonrası adı birçok isimle anılan ünlü iş insanı Sabancı, aşkta sınırları aştı.

Çağdaş sanat fuarının açılışında kameralara yansıyan Hakan Sabancı, yanında bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. O görüntüler kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşerken yanındaki ismin İspanyol model Tatiana Panakal olduğu öğrenildi.

Davet alanına tekneyle gelen Hakan Sabancı, etkinliğe yalnız katılmaması gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

GÖNLÜNÜ BU KEZ İSPANYOL MODELE KAPTIRDI

Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptıran Hakan Sabancı, etkinlikte yan yana görüntülenmeleriyle magazin gündeminde geniş bir yer buldu. Yeni bir aşk iddiaları ortaya çıkarken ikilinin davet alanında birlikte vakit geçirdiği ve daha sonra da tekrardan birlikte alandan ayrıldıkları belirtildi.

Hande Erçel’le ayrıldıktan sonra tekrardan yabancı bir modelle görüntülenmesi dikkat çekti. Oyuncu Rabia Soytürk’le de adı anılan Hakan Sabancı’nın aşk hayatındaki olaylar magazin gündemi tarafından yakından takip ediliyor.

Hakan Sabancı ile görüntülenen İspanyol model Tatiana Panakal, hayatıyla merak konusu oldu. Modellik yaptığı bilinen ünlü ismin moda ve reklam çalışmalarında yer aldığı biliniyor. Sabancı ile adının anılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tatiana Panakal, Türkiye’de magazin gündeminin de ilgisini çekti.

Magazin dünyasında gözler Hakan Sabancı ve İspanyol model Tatiana Panakal’ın üzerinde yer alırken ikilinin şimdilerde ilişkisi hakkında detaylar merak edilerek araştırılıyor.