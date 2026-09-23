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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:06

Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

Ünlü isim Hakan Sabancı, özel hayatıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Çağdaş sanat fuarının açılışında aşkta sınırları aşan Sabancı, günlünü bu kez de İspanyol bir modele kaptırdı. O anlar kameralara yansırken Hakan Sabancı dikkatleri üzerine çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:06

En son ’le üç yıllık ilişkisini sonlandıran , özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Ayrılık sonrası pek çok isimle adı anılan Sabancı bu kez aşkta sınırları aşarak gönlünü İspanyol modele kaptırdı. Çağdaş sanat fuarının açılışında İspanyol model Tatiana Panakal ile görüntülenen Hakan Sabancı, kısa sürede magazin gündemin bomba gibi düştü.

HAKAN SABANCI AŞKTA SINIRLARI AŞTI!

Aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Sabancı, ünlü oyuncu Hande Erçel’le olan üç yıllık ilişkisini bitirmesiyle çokça konuşulmuştu. Ayrılık sonrası adı birçok isimle anılan ünlü iş insanı Sabancı, aşkta sınırları aştı.

Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

Çağdaş sanat fuarının açılışında kameralara yansıyan Hakan Sabancı, yanında bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. O görüntüler kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşerken yanındaki ismin İspanyol model Tatiana Panakal olduğu öğrenildi.

Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

Davet alanına tekneyle gelen Hakan Sabancı, etkinliğe yalnız katılmaması gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

GÖNLÜNÜ BU KEZ İSPANYOL MODELE KAPTIRDI

Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptıran Hakan Sabancı, etkinlikte yan yana görüntülenmeleriyle magazin gündeminde geniş bir yer buldu. Yeni bir aşk iddiaları ortaya çıkarken ikilinin davet alanında birlikte vakit geçirdiği ve daha sonra da tekrardan birlikte alandan ayrıldıkları belirtildi.

Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

Hande Erçel’le ayrıldıktan sonra tekrardan yabancı bir modelle görüntülenmesi dikkat çekti. Oyuncu Rabia Soytürk’le de adı anılan Hakan Sabancı’nın aşk hayatındaki olaylar magazin gündemi tarafından yakından takip ediliyor.

Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

Hakan Sabancı ile görüntülenen İspanyol model Tatiana Panakal, hayatıyla merak konusu oldu. Modellik yaptığı bilinen ünlü ismin moda ve reklam çalışmalarında yer aldığı biliniyor. Sabancı ile adının anılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tatiana Panakal, Türkiye’de magazin gündeminin de ilgisini çekti.

Hakan Sabancı aşkta sınırları aştı! Gönlünü bu kez İspanyol modele kaptırdı

Magazin dünyasında gözler Hakan Sabancı ve İspanyol model Tatiana Panakal’ın üzerinde yer alırken ikilinin şimdilerde ilişkisi hakkında detaylar merak edilerek araştırılıyor.

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ETİKETLER
#hande erçel
#hakan sabancı
#İspanyol Model
#Tatiana Panakal
#Çağdaş Sanat Fuarı
#Magazin
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