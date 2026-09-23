Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

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İstanbul
Kahvaltı hazırladığı sırada yumurtanın bakır tavada pişerken yeşile döndüğünü belirten Aktamova, bu nedenle yumurtayı iki kez çöpe attığını iddia etti. Durumu Hande Erçel'e anlattığını söyleyen Aktamova, oyuncunun bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini ve daha sonra çift sarılı yumurtayı görünce sevindiğini öne sürdü.
Sosyal medya kullanıcısı Munisa Aktamova, yaklaşık dört yıl önce temizlik şirketinde çalışan bir arkadaşıyla birlikte Hande Erçel'in evine gittiklerini ileri sürdü. Aktamova, temizlik sırasında kendilerinden kahvaltı hazırlamalarının istendiğini anlattı.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Aktamova, yumurta hazırlarken karşılaştığı durumu şöyle aktardı:
"Bi arkadaşla Hande Erçel'in evine gitmiştik (temizlik şirketinde çalışıyordu). Sonra kahvaltı istedi. Kahvaltıda 1 tane zeytinyağında sahanda yumurta istedi. (Sahan da bakırdı, pişiriyorum yeşil oluyor. 2 defa attım çöpe.) Gelmeyince mutfağa geldi, ben de durumu anlattım. Bakır tavada yumurta yeşil olurmuş. Öyle dedi bana. Sonra yumurta çift sarı çıkmıştı. Basit bi şeye bile sevinmişti. Çok mütevazıydı. Bundan 4 sene önce."
Aktamova'nın anlatımına göre yumurtanın hazırlanması sırasında yaşanan renk değişimi üzerine Hande Erçel mutfağa geldi. Sosyal medya kullanıcısı, durumu oyuncuya anlattığını ve Erçel'in bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini aktardı.
Aktamova ayrıca hazırlanan yumurtanın çift sarılı çıkmasının Erçel'i sevindirdiğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcısı, bu olaydan hareketle oyuncunun kendisine karşı mütevazı bir tavır sergilediğini düşündüğünü belirtti.
Aktamova'nın anlattıkları sosyal medyada paylaşılırken söz konusu olayın Hande Erçel tarafından doğrulandığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle anlatılanlar, paylaşımı yapan kişinin iddiası olarak değerlendiriliyor.
Modellikle başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Hande Erçel, "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Sen Çal Kapımı" gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle "Sen Çal Kapımı" dizisiyle Türkiye dışında da tanınan isimlerden biri haline geldi.
Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.