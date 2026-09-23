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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:41

Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

Hande Erçel'in evine yaklaşık dört yıl önce temizlik için gittiğini öne süren Munisa Aktamova'nın anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Aktamova, ünlü oyuncunun kendilerinden kahvaltı hazırlamalarını istediğini ve zeytinyağında sahanda yumurta yaparken ilginç bir durum yaşadığını söyledi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:41

Kahvaltı hazırladığı sırada yumurtanın bakır tavada pişerken yeşile döndüğünü belirten Aktamova, bu nedenle yumurtayı iki kez çöpe attığını iddia etti. Durumu 'e anlattığını söyleyen Aktamova, oyuncunun bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini ve daha sonra çift sarılı yumurtayı görünce sevindiğini öne sürdü.

HABERİN ÖZETİ

Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya kullanıcısı Munisa Aktamova, yaklaşık dört yıl önce Hande Erçel'in evine temizliğe gittiklerinde yaşadığı bir olayı anlatarak oyuncunun mütevazı olduğunu iddia etti.
Aktamova, Hande Erçel'in evinde kahvaltı hazırlarken bakır tavada pişen yumurtanın yeşile döndüğünü ve bu yüzden iki kez çöpe attığını söyledi.
Durumu Hande Erçel'e anlattığında, oyuncunun bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini aktardı.
Daha sonra pişen yumurtanın çift sarılı çıkmasının Hande Erçel'i sevindirdiğini ve bu durumdan oyuncunun mütevazı olduğu izlenimini edindiğini öne sürdü.
Aktamova'nın anlattıklarının Hande Erçel tarafından doğrulanmadığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

HANDE ERÇEL'İN EVİYLE İLGİLİ İDDİA

Sosyal medya kullanıcısı Munisa Aktamova, yaklaşık dört yıl önce temizlik şirketinde çalışan bir arkadaşıyla birlikte Hande Erçel'in evine gittiklerini ileri sürdü. Aktamova, temizlik sırasında kendilerinden kahvaltı hazırlamalarının istendiğini anlattı.

Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Aktamova, yumurta hazırlarken karşılaştığı durumu şöyle aktardı:

"Bi arkadaşla Hande Erçel'in evine gitmiştik (temizlik şirketinde çalışıyordu). Sonra kahvaltı istedi. Kahvaltıda 1 tane zeytinyağında sahanda yumurta istedi. (Sahan da bakırdı, pişiriyorum yeşil oluyor. 2 defa attım çöpe.) Gelmeyince mutfağa geldi, ben de durumu anlattım. Bakır tavada yumurta yeşil olurmuş. Öyle dedi bana. Sonra yumurta çift sarı çıkmıştı. Basit bi şeye bile sevinmişti. Çok mütevazıydı. Bundan 4 sene önce."

Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

ÇİFT SARILI YUMURTAYA SEVİNDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Aktamova'nın anlatımına göre yumurtanın hazırlanması sırasında yaşanan renk değişimi üzerine Hande Erçel mutfağa geldi. Sosyal medya kullanıcısı, durumu oyuncuya anlattığını ve Erçel'in bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini aktardı.

Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

Aktamova ayrıca hazırlanan yumurtanın çift sarılı çıkmasının Erçel'i sevindirdiğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcısı, bu olaydan hareketle oyuncunun kendisine karşı mütevazı bir tavır sergilediğini düşündüğünü belirtti.

Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

İDDİA DOĞRULANMADI

Aktamova'nın anlattıkları sosyal medyada paylaşılırken söz konusu olayın Hande Erçel tarafından doğrulandığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle anlatılanlar, paylaşımı yapan kişinin iddiası olarak değerlendiriliyor.

Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim'

HANDE ERÇEL'İN KARİYERİ

Modellikle başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Hande Erçel, "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Sen Çal Kapımı" gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle "Sen Çal Kapımı" dizisiyle Türkiye dışında da tanınan isimlerden biri haline geldi.

Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

 

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#hande erçel
#sen çal kapımı
#güneşin kızları
#Aşk Laftan Anlamaz
#Munisa Aktamova
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