Kahvaltı hazırladığı sırada yumurtanın bakır tavada pişerken yeşile döndüğünü belirten Aktamova, bu nedenle yumurtayı iki kez çöpe attığını iddia etti. Durumu Hande Erçel'e anlattığını söyleyen Aktamova, oyuncunun bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini ve daha sonra çift sarılı yumurtayı görünce sevindiğini öne sürdü.

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HABERİN ÖZETİ Hande Erçel'in evine temizliğe giden kadının yorumu gündem oldu! 'Ben böyle birini görmedim' Sosyal medya kullanıcısı Munisa Aktamova, yaklaşık dört yıl önce Hande Erçel'in evine temizliğe gittiklerinde yaşadığı bir olayı anlatarak oyuncunun mütevazı olduğunu iddia etti. Aktamova, Hande Erçel'in evinde kahvaltı hazırlarken bakır tavada pişen yumurtanın yeşile döndüğünü ve bu yüzden iki kez çöpe attığını söyledi. Durumu Hande Erçel'e anlattığında, oyuncunun bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini aktardı. Daha sonra pişen yumurtanın çift sarılı çıkmasının Hande Erçel'i sevindirdiğini ve bu durumdan oyuncunun mütevazı olduğu izlenimini edindiğini öne sürdü. Aktamova'nın anlattıklarının Hande Erçel tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

HANDE ERÇEL'İN EVİYLE İLGİLİ İDDİA

Sosyal medya kullanıcısı Munisa Aktamova, yaklaşık dört yıl önce temizlik şirketinde çalışan bir arkadaşıyla birlikte Hande Erçel'in evine gittiklerini ileri sürdü. Aktamova, temizlik sırasında kendilerinden kahvaltı hazırlamalarının istendiğini anlattı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Aktamova, yumurta hazırlarken karşılaştığı durumu şöyle aktardı:

"Bi arkadaşla Hande Erçel'in evine gitmiştik (temizlik şirketinde çalışıyordu). Sonra kahvaltı istedi. Kahvaltıda 1 tane zeytinyağında sahanda yumurta istedi. (Sahan da bakırdı, pişiriyorum yeşil oluyor. 2 defa attım çöpe.) Gelmeyince mutfağa geldi, ben de durumu anlattım. Bakır tavada yumurta yeşil olurmuş. Öyle dedi bana. Sonra yumurta çift sarı çıkmıştı. Basit bi şeye bile sevinmişti. Çok mütevazıydı. Bundan 4 sene önce."

ÇİFT SARILI YUMURTAYA SEVİNDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Aktamova'nın anlatımına göre yumurtanın hazırlanması sırasında yaşanan renk değişimi üzerine Hande Erçel mutfağa geldi. Sosyal medya kullanıcısı, durumu oyuncuya anlattığını ve Erçel'in bakır tavada yumurtanın yeşile dönebileceğini söylediğini aktardı.

Aktamova ayrıca hazırlanan yumurtanın çift sarılı çıkmasının Erçel'i sevindirdiğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcısı, bu olaydan hareketle oyuncunun kendisine karşı mütevazı bir tavır sergilediğini düşündüğünü belirtti.

İDDİA DOĞRULANMADI

Aktamova'nın anlattıkları sosyal medyada paylaşılırken söz konusu olayın Hande Erçel tarafından doğrulandığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle anlatılanlar, paylaşımı yapan kişinin iddiası olarak değerlendiriliyor.

HANDE ERÇEL'İN KARİYERİ

Modellikle başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Hande Erçel, "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Sen Çal Kapımı" gibi yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle "Sen Çal Kapımı" dizisiyle Türkiye dışında da tanınan isimlerden biri haline geldi.

Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.