İrem Derici ‘Köyüm’ notuyla Nöroloji ve Psikiyatri Kliniği'ne gittiği anı paylaştı

16 May 2024 16:44 - Güncelleme : 16 May 2024 16:44

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle tüm fotoğraflarını silen İrem Derici ayrılık iddiaları hakkında "Kalbim çok kırık" açıklamasını yaptı. Çok üzgün olduğunu belirten Derici, son sosyal medya paylaşımında psikiyatrı kliniğine gittiğini duyurdu.

İREM DERİCİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE GİTTİ

Her paylaşımı olay olan İrem Derici, Nöroloji ve Psikiyatri Kliniği'ne gitti. Fatih Erkoç'un 'Oynatmaya Az Kaldı' eseriyle o anları paylaşan şarkıcı, "Köyüm" notunu düştü.