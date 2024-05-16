İrem Derici ‘Köyüm’ notuyla Nöroloji ve Psikiyatri Kliniği'ne gittiği anı paylaştı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 16:44 - Güncelleme : 16 May 2024 16:44
Şarkıcı İrem Derici 7 aydır beraber olduğu sevgilisi Gökhan Fırat’tan ayrıldığını “Çok üzgünüm. Kalbim çok kırık” sözleriyle duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derici, Psikiyatri Kliniği'ne gittiği anı yayınladı.
Sosyal medya hesabından sevgilisiyle tüm fotoğraflarını silen İrem Derici ayrılık iddiaları hakkında "Kalbim çok kırık" açıklamasını yaptı. Çok üzgün olduğunu belirten Derici, son sosyal medya paylaşımında psikiyatrı kliniğine gittiğini duyurdu.
İREM DERİCİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE GİTTİ
Her paylaşımı olay olan İrem Derici, Nöroloji ve Psikiyatri Kliniği'ne gitti. Fatih Erkoç'un 'Oynatmaya Az Kaldı' eseriyle o anları paylaşan şarkıcı, "Köyüm" notunu düştü.
Kaynak: TGRT Haber