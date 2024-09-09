Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca rüzgarı! Kurtlar Vadisi sürprizi gülümsetti
Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster’e Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. İlk programı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır ile ilgili soru yüzleri gülümsetti.
Kim Milyoner Olmak İster'e Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. İlk bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'ya Kurtlar Vadisi sürprizi yapıldı.
OKTAY KAYNARCA'YA KURTLAR VADİSİ SÜRPRİZ
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in ilk bölümü de yayınlandı. Yapım ekibinden Oktay Kaynarca'ya Kurtlar Vadisi sürprizi yapıldı. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Çakır' karakteriyle ilgili gelen soruyla keyiflenen Oktay Kaynarca, "Güzel bir soru keyifliydi diyerek tepkisini gösterdi.
Necati Şaşmaz, Özgü Namal ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca Süleyman Çakır karakteriyle yer almıştı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ise "43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir "Kurtlar Vadisi" hayranının bahsettiği karakter hangisidir? sorusu Oktay Kaynarca'yı gülümsetti.
Oktay Kaynarca'nın programı daha eğlenceli yapacağını düşünüyorum Kenan abi de çok iyiydi ama farklı bir hava getirecektir belki