Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca rüzgarı! Kurtlar Vadisi sürprizi gülümsetti

09 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:08

Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster’e Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. İlk programı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır ile ilgili soru yüzleri gülümsetti.

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Kim Milyoner Olmak İster'e Kenan İmirzalıoğlu yerine Oktay Kaynarca geldi. İlk bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'ya Kurtlar Vadisi sürprizi yapıldı.

OKTAY KAYNARCA'YA KURTLAR VADİSİ SÜRPRİZ

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in ilk bölümü de yayınlandı. Yapım ekibinden Oktay Kaynarca'ya Kurtlar Vadisi sürprizi yapıldı. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Çakır' karakteriyle ilgili gelen soruyla keyiflenen Oktay Kaynarca, "Güzel bir soru keyifliydi diyerek tepkisini gösterdi.

Necati Şaşmaz, Özgü Namal ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca Süleyman Çakır karakteriyle yer almıştı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ise "43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü" diyen bir "Kurtlar Vadisi" hayranının bahsettiği karakter hangisidir? sorusu Oktay Kaynarca'yı gülümsetti.