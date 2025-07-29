Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi sitem etti: Bıktım

Gündemden düşmeyen ve her paylaşımı olay olan Mauro Icardi hakkında konuşan kardeşi Guido Icardi, "Bıktım" dedi. Sakatlığı nedeniyle futbol kariyerine bir süre ara vermek zorunda kalan Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile zorlu bir boşanma süreci geçirdi. Guido Icardi ise abisi hakkında çıkan haberlere artık dayanamadığını iletti.

MAURO ICARDI MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Yeni sezon öncesi takımla beraber çalışmalara başlayan Icardi, hem futboluyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

GUIDO ICARDI, ABİSİNE YAPILANLARA İSYAN ETTİ

Mauro Icardi, son dönemde sevgilisi China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeniyle aldattığı iddiaları gündem oldu. Mauro Icardi, kendisine gelen mesajı paylaşıp cevap vermediğini belirtirken, bir sitem de Guido Icardi'den geldi.

Yıldız golcünün kardeşi Guido Icardi, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve ağabeyi Mauro'yu savundu.

Guido'nun Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda "Sadece 15 dakikalığına şöhret olmak için konuşulan tüm bu saçmalıkların ardında bir aile var" sözleriyle sitem etti.

Abisi Mauro Icardi hakkında çıkan haberlere sitem eden Guido, "Çocuklar, babalar, anneler... Yerinizde olsam para kazanma biçimlerimi sorgulardım. Sosyal medyada kanımı karalayan insanlarla karşılaşmadan duramıyorum. Evet, bundan bıktım. Kimsenin başına gelmesini istemem." ifadelerini kullandı.

Arjantin basını, Guido'nun, Natasha Rey ile Mauro Icardi'yi ilişkilendiren haberlerin ortaya çıkmasının ardından metni paylaştığını öne sürdü.

MAURO ICARDI ESKİ EŞİ WANDA NARA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Icardi, söz konusu görüntülerin Wanda Nara aracılığıyla şantaj amaçlı izinsiz şekilde sızdırıldığını öne sürerek tüm delilleri gerekli makamlara iletti.