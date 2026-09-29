Melis Sandal hakkında yakalama kararı sonrasında sessizliğini bozdu

Son günlere bomba gibi düşen haberin ardından Melis Sandal yakından takip ediliyor. Fon soruşturması kapsamında iddiaları reddederken, yakalama kararı çıkarıldı.

MELİS SANDAL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Fon soruşturması kapsamında Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un tüm mal varlığına el konuldu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Haksız kazanç elde etmediğini söyleyen Sandal, 15 Eylül'de daha önce çektiği tutardan daha fazla yatırım yapmadığını söyledi. Param içeride kaldı diyerek kendini savundu.

MELİS SANDAL İDDİALARA CEVAP VERDİ

Melis Sandal, iddiaların ardından şu sözleri söyledi:

"Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım ve çektiğim paranın tamamının doğru olduğu yönündeki iddialar da tamamen yalan.

Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olmadığı anlaşılacak. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım, bu doğru. Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim"