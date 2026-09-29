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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:37

Melis Sandal hakkında yakalama kararı sonrasında sessizliğini bozdu

Fon soruşturması sonrasında malvarlığına tedbir konulan 42 kişi arasında yer alan Melis Sandal'ın Dubai'de olduğu doğrulandı. Hakkındaki iddiaları reddeden isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Melis Sandal hakkında yakalama kararı sonrasında sessizliğini bozdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:37

Son günlere bomba gibi düşen haberin ardından Melis Sandal yakından takip ediliyor. kapsamında iddiaları reddederken, çıkarıldı.

MELİS SANDAL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Fon soruşturması kapsamında Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un tüm mal varlığına el konuldu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Melis Sandal hakkında yakalama kararı sonrasında sessizliğini bozdu

Haksız kazanç elde etmediğini söyleyen Sandal, 15 Eylül'de daha önce çektiği tutardan daha fazla yatırım yapmadığını söyledi. Param içeride kaldı diyerek kendini savundu.

Melis Sandal hakkında yakalama kararı sonrasında sessizliğini bozdu

MELİS SANDAL İDDİALARA CEVAP VERDİ

Melis Sandal, iddiaların ardından şu sözleri söyledi:

"Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım ve çektiğim paranın tamamının doğru olduğu yönündeki iddialar da tamamen yalan. 

Melis Sandal hakkında yakalama kararı sonrasında sessizliğini bozdu

Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olmadığı anlaşılacak. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım, bu doğru. Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim" 

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ETİKETLER
#Cihan Sütşurup
#Melis Sandal
#Yakalama Kararı
#Fon Soruşturması
#Magazin
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