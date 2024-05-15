MHP Lideri Devlet Bahçeli’den usta sanatçı Ayten Gökçer için taziye mesajı

15 May 2024 11:50 - Güncelleme : 15 May 2024 11:50

Yılan Hikayesi, Çat Kapı, Hoşça kal Güzin gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında birçok ünlü isim taziye mesajı yayınlarken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den de taziye mesajı geldi.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden birisi olan Sayın Ayten Gökçer'in vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhume sanatçımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Milletimizin, acılı ailesinin, sevenlerinin ve Türk sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.