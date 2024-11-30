O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu! Geri sayım başladı

30 Kasım 2024 00:26 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 00:28

O Ses Türkiye'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı ve jüri üyeleri açıklandı. Uzun zamandır müzikseverlerin hasretle beklediği yarışmanın başlangıç tarihi ise hala gizemini koruyor. MasterChef finalinin ardından izleyiciyle buluşması beklenen programda sürprizler yaşanacak.

"O Ses Türkiye" hayranlarının merakla beklediği yeni sezon​ hakkında detaylar netleşmeye başladı. Uzun süredir yalnızca yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen sevilen program, bu sezon düzenli yayınlarına geri dönüyor. Yeni sezon fragmanı yayınlanırken, yarışmanın başvurularının da başladığı duyuruldu.

O SES TÜRKİYE​ JÜRİSİ AÇIKLANDI

2025 sezonu için geri sayım başladı ve izleyicileri yine müzik dolu anlar bekliyor. Fragmanda, jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş​, Murat Boz​ ve Sinan Akçıl’ın yer aldığı görüldü.

MasterChef finalinin ardından yayınlanması beklenen program, izleyicileri müzik dolu anlarla buluşturmaya hazırlanıyor.