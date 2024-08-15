Oyuncu Saygın Soysal’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

15 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:16

Oyuncu Saygın Soysal'ın Ankara'da yaşayan babası hayatını kaybetti. Baba acısıyla sarsılan Saygın Soysal'ın babası Necmettin Soysal yarın (16 Ağustos) saat 15.00’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

SAYGIN SOYSAL'IN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon Ateş Kuşları dizisiyle ekranda olan Saygın Soysal baba acısıyla sarsıldı. Babasının hastalığı nedeniyle bir süredir Ankara'da yaşayan Saygın Soysal'ın babası Necmettin Soysal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

21 Mayıs 1982 Ankara doğumlu Saygın Soysal, Güz Yangını, Kırık Kanatlar ve Hatırla Sevgili gibi Televizyon dizilerinde oynadı. Son olarak "Ateş Kuşları" adlı TV dizisinde rol aldı. Merve Dizdar ve Saygın Soysal başrollerinde yer aldığı ‘Kar ve Ayı’ filmi Amerika’nın en köklü festivallerinden 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde Yeni Yönetmenler Ödülü’nün sahibi oldu.