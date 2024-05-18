Rafet El Roman'dan kızlarıyla birlikte "Macera dolu Amerika" klibi geldi

18 May 2024 10:18 - Güncelleme : 18 May 2024 10:18

Son dönemde sahnedeki dansları ve yüzündeki işlemlerle gündemden düşmeyen Rafet El Roman, bu sefer ise takipçilerini geçmişe götürdü.

RAFET EL ROMAN, GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

90'lı yıllarda çıkardığı Amerika şarkısıyla popüler olan Rafet El Roman yıllar sonra iki kızıyla beraber gittiği New York'ta “Macera dolu Amerika” şarkısına mini klip yaptı. Klibe beğeni yağdı.