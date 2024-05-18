Rafet El Roman'dan kızlarıyla birlikte "Macera dolu Amerika" klibi geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 10:18 - Güncelleme : 18 May 2024 10:18
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Rafet El Roman, iki kızıyla birlikte gittiği New York'ta "Macera dolu Amerika" şarkısına klip çekti.
Son dönemde sahnedeki dansları ve yüzündeki işlemlerle gündemden düşmeyen Rafet El Roman, bu sefer ise takipçilerini geçmişe götürdü.
RAFET EL ROMAN, GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ
90'lı yıllarda çıkardığı Amerika şarkısıyla popüler olan Rafet El Roman yıllar sonra iki kızıyla beraber gittiği New York'ta “Macera dolu Amerika” şarkısına mini klip yaptı. Klibe beğeni yağdı.
Kaynak: TGRT Haber