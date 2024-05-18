Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Rafet El Roman'dan kızlarıyla birlikte "Macera dolu Amerika" klibi geldi

Rafet El Roman'dan kızlarıyla birlikte "Macera dolu Amerika" klibi geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 10:18 - Güncelleme : 18 May 2024 10:18

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Rafet El Roman, iki kızıyla birlikte gittiği New York'ta "Macera dolu Amerika" şarkısına klip çekti.

Son dönemde sahnedeki dansları ve yüzündeki işlemlerle gündemden düşmeyen Rafet El Roman, bu sefer ise takipçilerini geçmişe götürdü. 

RAFET EL ROMAN, GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ 

90'lı yıllarda çıkardığı Amerika şarkısıyla popüler olan Rafet El Roman yıllar sonra iki kızıyla beraber gittiği New York'ta “Macera dolu Amerika” şarkısına mini klip yaptı. Klibe beğeni yağdı. 

Rafet El Roman'dan kızlarıyla birlikte

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...