Selen Görgüzel canlı yayında ilk defa açıkladı! "Erkek kardeşimden şiddet gördüm"

16 Ocak 2025 15:59 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:04

Açıklamalarıyla gündem olan Selen Görgüzel, katıldığı programda itirafta bulundu. "İlk kez açıklıyorum" diyen Selen Görgüzel, erkek kardeşinden şiddet gördüğünü itiraf etti.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan​'ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı programda açıklamalarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta TGRT Haber​'e konuk olan Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile anılmak istemediğini belirterek, "Ben bir bireyim. Ben Selen Görgüzel olarak anılmak istiyorum" demişti. Yıllar sonra itirafta bulunan Selen Görgüzel, kardeşinden şiddet​ gördüğünü de itiraf etti.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN ŞİDDET İTİRAFI GELDİ

Şiddet gördüğünü yıllar sonra itiraf eden Selen Görgüzel, ''Gördüm, son eşimden psikolojik şiddet gördüm. Şiddet gördüğümde gidemedim. Susuyor insanlar. Ben de öyle çok sustum. Erkek kardeşimle ağır bir şey yaşadım. Erkek kardeşimin şiddetine maruz kaldım ben. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. İlk defa burada size açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin. Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok. Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim.'' dedi.

TGRT Haber'de yayınlanan Bilmedikleriniz programında eski eşi Hamdi Alkan hakkında konuşan Selen Görgüzel, Kariyerine TGRT Haber'de başladığını belirterek, "Şu fotoğrafı kaldırabilir misiniz? Ben Hamdi Bey ile artık fotoğraflarımı görmek istemiyorum. Çok sıkıldım. Çünkü ben bir bireyim. Ben Selen Görgüzel olarak anılmak istiyorum. Hatta bulunduğum çatıda başladığım bir meslek hayatım var. Benim burada manevi anlamda çok duygusal bir bağım var. Benim meslek hayatım TGRT'de başladı ve benim için çok hassas bir yer. Yıllar sonra TGRT'ye konuk olarak gelmiş olmak bana çok mutluluk veriyor. Ben evliliği ile var olmamış biri olarak belki bazı insanlar evlilikle beraber ismini daha fazla duymaya başladı. Ama var olma konusuna gelecek olursak, evlilik benim işimi negatif olarak etkileyen bir durum oldu. Artık kimseyle anılmak istemiyorum. Ben kendi işimle ben Selen olarak konuşulmak istiyorum. Ben de Elon Musk'la evli değildim" dedi.