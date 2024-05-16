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Serkan Keskin ile Meriç Aral’ın düğün tarihi iptal oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 14:09 - Güncelleme : 16 May 2024 14:09
Serkan Keskin ile Meriç Aral’ın düğün tarihi iptal oldu

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan Meriç Aral ile Şahane Hayatım dizisinin oyuncusu Serkan Keskin düğün tarihini üçüncü kez erteledi.

Uzun süredir birlikte olan Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, yaz sonu evleneceğini duyurmuş ve detayları paylaşmıştı. Son edinilen bilgilere çift 3. kez düğün tarihini erteledi. 

SERKAN KESKİN İLE MERİÇ ARAL DÜĞÜN TARİHİNİ ERTELEDİ 

Daha önce iki kez düğün tarihini değiştirmiş ve bu yaz başında evlenmeyi planlayan Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bir kez daha düğün tarihini erteledi.  Keskin, "Yaz sonu düğün olacak inşallah. Çok çalışıyoruz, ertelemek zorunda kalıyoruz o yüzden. Beraberiz biz, sorun yok," diyerek ayrılık iddialarını yalanladı. 

Serkan Keskin ile Meriç Aral’ın düğün tarihi iptal oldu - 1. Resim

Serkan Keskin ile Meriç Aral’ın düğün tarihi iptal oldu - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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