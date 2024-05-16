Serkan Keskin ile Meriç Aral’ın düğün tarihi iptal oldu

16 May 2024 14:09 - Güncelleme : 16 May 2024 14:09

Uzun süredir birlikte olan Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, yaz sonu evleneceğini duyurmuş ve detayları paylaşmıştı. Son edinilen bilgilere çift 3. kez düğün tarihini erteledi.

SERKAN KESKİN İLE MERİÇ ARAL DÜĞÜN TARİHİNİ ERTELEDİ

Daha önce iki kez düğün tarihini değiştirmiş ve bu yaz başında evlenmeyi planlayan Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bir kez daha düğün tarihini erteledi. Keskin, "Yaz sonu düğün olacak inşallah. Çok çalışıyoruz, ertelemek zorunda kalıyoruz o yüzden. Beraberiz biz, sorun yok," diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.