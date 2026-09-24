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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:01

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

Bazı dizi müzikleri vardır ki yalnızca birkaç notasını duymak bile yıllar önce izlenen sahneleri hatırlatmaya yeter. Aşk-ı Memnu’nun jenerik müziği de bunlardan biri. Toygar Işıklı, dizinin hafızalara kazınan melodisinin ilk fikirlerinin Boğaz Köprüsü’nde, trafikte beklediği sırada aklına geldiğini anlattı. Üstelik o dönem cep telefonlarında bugünkü gibi kolayca ses kaydı alma imkânı bulunmadığı için besteyi unutmamak adına oldukça farklı bir yöntem kullandı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 18:01

Toygar Işıklı, Aslı Şafak'la İşin Aslı programında yaptığı açıklamada, köprüde trafik sıkışıklığı yaşandığı sırada bir melodi düşünmeye başladığını söyledi. O an aklına gelen ezgiyi kaybetmemek için evindeki telesekreteri arayarak sesli mesaj bıraktığını belirten ünlü besteci, böylece yıllar boyunca ile özdeşleşecek müziğin ilk halini korumayı başardı.

HABERİN ÖZETİ

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ünlü besteci Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz müziğinin Boğaz Köprüsü'nde yaşanan bir trafik sıkışıklığı sırasında telesekretere bırakılan bir sesli mesajla ortaya çıktığını anlattı.
Toygar Işıklı, Aslı Şafak'la İşin Aslı programında bu itirafı yaptı.
Melodi, köprüde yaşanan bir intihar girişimi nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı sırasında aklına geldi.
Işıklı, melodiyi kaybetmemek için evindeki telesekreteri arayarak sesli mesaj bıraktı.
Bu fikir daha sonra Aşk-ı Memnu'nun jenerik müziğine dönüştü.
Toygar Işıklı'nın müzikleri Yaprak Dökümü, Ezel, Kuzey Güney, Medcezir ve Çukur gibi dizilerde de kullanıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

TOYGAR IŞIKLI'DAN ŞAŞIRTAN AŞK-I MEMNU İTİRAFI

Toygar Işıklı’nın imzasını taşıyan dizi müzikleri, televizyon ekranlarının unutulmayan yapımlarıyla birlikte hafızalarda yer etti. Yaprak Dökümü denildiğinde Ali Rıza Bey ve ailesi, Ezel denildiğinde intikam öyküsü, Aşk-ı Memnu denildiğinde ise Bihter ile Behlül akıllara geliyor.

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

Bu yapımların hikâyeleri kadar müzikleri de izleyicilerin hafızasında kendine özel bir yer edindi. Işıklı’nın müzikleri yalnızca Aşk-ı Memnu, Ezel ve Yaprak Dökümü ile sınırlı kalmadı. Kuzey Güney, Medcezir ve Çukur da sanatçının müzikleriyle öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

AŞK-I MEMNU’NUN MÜZİĞİ KÖPRÜDE AKLINA GELDİ

Aşk-ı Memnu jeneriğinin ortaya çıkış hikâyesi ise diğerlerinden biraz farklı. Toygar Işıklı, Boğaz Köprüsü’nde trafikte mahsur kaldığı bir sırada aklına gelen melodinin daha sonra dizinin jenerik müziğine dönüşen fikir olduğunu anlattı.

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

Işıklı, köprüde bir intihar girişimi yaşandığını ve bu nedenle araçların ilerlemediğini hatırladığını ifade etti. Trafiğin uzun süre hareket etmemesi sırasında zihninde bir melodi oluşmaya başladı. O sırada aklına gelen notaları kaybetmemek için bir çözüm bulması gerekiyordu.

TELESKRETERE BIRAKILAN SESLİ MESAJ

Bugün telefonlarda saniyeler içinde ses kaydı almak son derece kolay. Ancak Işıklı’nın sözünü ettiği dönemde bu imkânlar bugünkü kadar yaygın değildi. Bu nedenle besteci, aklına gelen melodiyi korumak için evindeki telesekreteri aradı ve kendi sesinden bir kayıt bıraktı.

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

Böylece trafikte beklerken aklına gelen melodinin unutulmasının önüne geçti. Daha sonra üzerinde çalışılan bu fikir, Aşk-ı Memnu’nun jeneriğinde milyonlarca izleyicinin tanıdığı müziğe dönüştü.

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

DİZİ BİTTİ, MÜZİK HAFIZALARDA KALDI

Aşk-ı Memnu ekranlara veda edeli yıllar geçmesine rağmen jenerik müziği hâlâ dizinin en kolay hatırlanan unsurlarından biri. Müziğin ilk notalarının nasıl ortaya çıktığını bilmek ise bu parçaya farklı bir hikâye ekliyor.
Bir trafik sıkışıklığı sırasında zihninde beliren birkaç notanın kaybolmaması için telesekretere bırakılan sesli mesaj, yıllar sonra televizyon tarihinin en çok hatırlanan dizi müziklerinden birinin başlangıç noktası oldu.

Toygar Işıklı'dan şaşırtan Aşk-ı Memnu itirafı! Her şeyi ilk kez açıkladı: Boğaz köprüsü detayı

Işıklı’nın anlattığı bu hikâye, kimi zaman bir melodinin ortaya çıkması için özel bir stüdyo ortamından çok, hiç beklenmeyen bir anda gelen fikrin önemli olduğunu da gösteriyor. Eğer o gün Boğaz Köprüsü’ndeki trafikte aklına gelen ezgiyi kaydetmeseydi, Aşk-ı Memnu’nun jeneriğini bugün bambaşka bir müzikle hatırlıyor olabilirdik.
 

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#Aşk-ı Memnu
#boğaz köprüsü
#Aslı Şafak
#Toygar Işıklı
#Telesekreter
#Magazin
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