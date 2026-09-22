Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Tuba Ünsal, son zamanlarda magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri oluyor. Her adımı adeta olay olan Tuba Ünsal, şimdilerde çok konuşulacak hamlesiyle ön plana çıkıyor. Günaydın’ın haberine göre, aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti.

TUBA ÜNSAL’DAN ÇOK KONUŞULACAK HAMLE!

Öyle Bir Geçer Zamanki, Ruhumun Aynası ve Gecenin Ucunda gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü isim Tuba Ünsal, son zamanlarda özel hayatıyla da oldukça çok konuşuluyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ünsal, çok konuşulacak hamlesiyle dikkat çekti.

Her adımı olay olan ünlü isim Tuba Ünsal, Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberine göre hem sevgilisini hem de ülkeyi terk ederek gündeme bomba gibi düştü. Çocuklarıyla birlikte Paris’e gideceği öğrenilen Tuba Ünsal’ın, hayatında aldığı bu radikal karar sonrası özel hayatındaki değişimler de merak konusu oldu.

Ekim 2024’ten bu yana birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy’u ve İstanbul’u terk ettiği iddia edilen Tuba Ünsal, hayatında yeni bir sayfa açmak için ülke değiştirdi. Ayrıca kızının Paris’te Sanat Okulu’ndan kabul görmesi, Ünsal’ın kararında etkili olduğu söyleniyor.

AŞKINI GERİDE BIRAKIP ÜLKEYİ TERK ETTİ

Özel hayatında Emir Ulusoy ile mutlu olduğu bilinen Tuba Ünsal, Murat Pilevneli’den olan kızı Sare’nin Paris’te bulunan ünlü sanat okulu Lycee Moliere'eye kabul edilince aşkını da geride bırakıp ülke değiştirdi.

Ayrıca Mirgün Cabas’tan olan oğlu Civan Mert’i de yanına alarak kızının peşinden Paris’e gittiği öğrenildi. Çocuklarıyla birlikte Paris’te yeni bir hayat kurduğu belirtilen ünlü ismin özel hayatındaki radikal değişim dikkat çekti.

Emir Ulusoy ile iki yıldır sevgili olan Tuba Ünsal, araya giren mesafeler nedeniyle ilişkiyi yürütemeyeceğini düşünüp bitirme kararı aldığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Tuba Ünsal’ın bu radikal kararı çok konuşulacak gibi görünüyor.

Mutlu gitti düşünülen ilişkisini bitiren Tuba Ünsal, şimdilerde Paris’te yeni hayatına alışmaya çalışıyor. Ünlü ismin bundan sonraki hayat planlaması nasıl olur hayranları tarafından merak konusu oluyor.