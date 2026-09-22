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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:09

Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

Ünlü oyuncu ve eski manken olan Tuba Ünsal, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Öyle ki çok konuşulacak hamlesi ile dikkatleri üzerine çekti. Ünsal’ın aşkını geride bırakıp ülkeyi terk ettiği öğrenildi. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:09

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken , son zamanlarda magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri oluyor. Her adımı adeta olay olan Tuba Ünsal, şimdilerde çok konuşulacak hamlesiyle ön plana çıkıyor. Günaydın’ın haberine göre, aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti.

TUBA ÜNSAL’DAN ÇOK KONUŞULACAK HAMLE!

Öyle Bir Geçer Zamanki, Ruhumun Aynası ve Gecenin Ucunda gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü isim Tuba Ünsal, son zamanlarda özel hayatıyla da oldukça çok konuşuluyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ünsal, çok konuşulacak hamlesiyle dikkat çekti.

Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

Her adımı olay olan ünlü isim Tuba Ünsal, Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberine göre hem sevgilisini hem de ülkeyi terk ederek gündeme bomba gibi düştü. Çocuklarıyla birlikte ’e gideceği öğrenilen Tuba Ünsal’ın, hayatında aldığı bu radikal karar sonrası özel hayatındaki değişimler de merak konusu oldu.

Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

Ekim 2024’ten bu yana birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy’u ve İstanbul’u terk ettiği iddia edilen Tuba Ünsal, hayatında yeni bir sayfa açmak için ülke değiştirdi. Ayrıca kızının Paris’te Sanat Okulu’ndan kabul görmesi, Ünsal’ın kararında etkili olduğu söyleniyor.

Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

AŞKINI GERİDE BIRAKIP ÜLKEYİ TERK ETTİ

Özel hayatında Emir Ulusoy ile mutlu olduğu bilinen Tuba Ünsal, Murat Pilevneli’den olan kızı Sare’nin Paris’te bulunan ünlü sanat okulu Lycee Moliere'eye kabul edilince aşkını da geride bırakıp ülke değiştirdi.

Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

Ayrıca Mirgün Cabas’tan olan oğlu Civan Mert’i de yanına alarak kızının peşinden Paris’e gittiği öğrenildi. Çocuklarıyla birlikte Paris’te yeni bir hayat kurduğu belirtilen ünlü ismin özel hayatındaki radikal değişim dikkat çekti.

Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

Emir Ulusoy ile iki yıldır sevgili olan Tuba Ünsal, araya giren mesafeler nedeniyle ilişkiyi yürütemeyeceğini düşünüp bitirme kararı aldığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Tuba Ünsal’ın bu radikal kararı çok konuşulacak gibi görünüyor.

Tuba Ünsal’dan çok konuşulacak hamle! Aşkını geride bırakıp ülkeyi terk etti

Mutlu gitti düşünülen ilişkisini bitiren Tuba Ünsal, şimdilerde Paris’te yeni hayatına alışmaya çalışıyor. Ünlü ismin bundan sonraki hayat planlaması nasıl olur hayranları tarafından merak konusu oluyor.

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#paris
#Tuba Ünsal
#Emir Ulusoy
#Günaydın
#Lycee Moliere
#Magazin
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