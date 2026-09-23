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Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali ortaya çıktı! Yıllar sonra görüntülendi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:36
1
Tuluğ Çizgen

Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden Tuluğ Çizgen’in uzun süre sonra ortaya çıkan görüntüsü sevenlerini duygulandırdı. “Perihan Abla” ve “Ruhsar” gibi sevilen yapımlarda rol alan usta oyuncunun bakım evinde çekilen son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Çizgen’i ziyaret eden bir hayranının paylaşımı, oyuncunun yıllar sonraki halini merak eden sevenlerinin dikkatini çekti.

2
Tuluğ Çizgen

Yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Usta oyuncuyu ziyaret eden hayranı, Çizgen’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek “Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var” ifadelerini kullandı. Fotoğrafı gören sevenleri ise Çizgen’in son haline ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

3
Tuluğ Çizgen

TULUĞ ÇİZGEN YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Tuluğ Çizgen, uzun oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı. Özellikle “Perihan Abla” dizisindeki “Meraklı Melahat” karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi.

4
Ruhsar

Çizgen, “Ruhsar” dizisinde “Gözüm Abla”, “Ayrılsak da Beraberiz” yapımında ise “Mehveş” karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Farklı yapımlardaki rolleriyle televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri oldu.

5
Cesur Hemşire

YILLARDIR EKRANLARDAN UZAKTI

Tuluğ Çizgen’in televizyon ekranındaki son projelerinden biri 2013 yılında yayımlanan “Cesur Hemşire” dizisi oldu. Bu yapımın ardından oyuncu, daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

6
Tuluğ Çizgen

Bir dönem Bodrum Yalıkavak’a yerleşen Çizgen, uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmadı. Bu nedenle usta oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, özellikle eski televizyon yapımlarını takip eden hayranlarının ilgisini çekti.

7
Tuluğ Çizgen

HAYRANI ZİYARET ETTİ

Çizgen’in son görüntüsü, kendisini kaldığı bakım evinde ziyaret eden bir hayranının paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncuyla bir araya gelen hayranı, görüşmenin ardından Çizgen’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

“Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var” sözleriyle duygularını dile getiren hayranının paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

8
Tuluğ Çizgen

MERAKLI MELAHAT HÂLÂ HAFIZALARDA

Tuluğ Çizgen denildiğinde pek çok kişinin aklına “Perihan Abla” dizisindeki Meraklı Melahat karakteri geliyor. Oyuncunun özellikle bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştığı biliniyor.

Çizgen’in “Ruhsar” dizisindeki Gözüm Abla ve “Ayrılsak da Beraberiz”deki Mehveş rolleri de televizyon izleyicisinin hafızasında yerini koruyor. Ekranlardan uzak geçirdiği yıllara rağmen oyuncunun eski yapımlardaki rolleri bugün de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

9
Tuluğ Çizgen

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Tuluğ Çizgen’in bakım evinde çekilen fotoğrafının ortaya çıkması, usta oyuncunun hayranlarını geçmişe götürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından birçok kullanıcı Çizgen’e iyi dileklerini iletti.

Yıllar boyunca farklı karakterlerle izleyicinin karşısına çıkan Tuluğ Çizgen, ekranlarda görünmese de unutulmayan oyuncular arasında yer almaya devam ediyor.

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