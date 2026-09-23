Tuluğ Çizgen’in bakım evindeki son hali ortaya çıktı! Yıllar sonra görüntülendi

MERAKLI MELAHAT HÂLÂ HAFIZALARDA

Tuluğ Çizgen denildiğinde pek çok kişinin aklına “Perihan Abla” dizisindeki Meraklı Melahat karakteri geliyor. Oyuncunun özellikle bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştığı biliniyor.

Çizgen’in “Ruhsar” dizisindeki Gözüm Abla ve “Ayrılsak da Beraberiz”deki Mehveş rolleri de televizyon izleyicisinin hafızasında yerini koruyor. Ekranlardan uzak geçirdiği yıllara rağmen oyuncunun eski yapımlardaki rolleri bugün de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.