Türkiye'nin telif zengini 'ölü' sanatçıları kimler? Milyonlarca liralık gelirin perde arkası!

Michael Jackson ise bu yıl ikinci sıraya geriledi. Edebiyat dünyasının ünlü ismi Dr. Seuss 80 milyon dolarla üçüncü oldu.

Listede Elvis Presley 75 milyon, Dolly Parton 46 milyon, Bob Marley 25 milyon, Prince 24 milyon, Diane Keaton 22 milyon, John Lennon 18 milyon, George Harrison ve Jimmy Buffett 15'er milyon, Kobe Bryant 14 milyon ve Arnold Palmer 13 milyon dolarlık gelirle yer aldı.