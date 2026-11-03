Türkiye'nin telif zengini 'ölü' sanatçıları kimler? Milyonlarca liralık gelirin perde arkası!

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İstanbul
Hayatını kaybeden sanatçıların eserleri, yıllar geçse de milyonlarca liralık gelir sağlamaya devam ediyor. Spotify, YouTube, televizyon ve radyo yayınlarının yanı sıra sinema filmlerinde kullanılan şarkılar da telif kazançlarını artırıyor. Peki, Türkiye'de Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Barış Manço gibi efsane isimlerden hangisi bugün en çok kazandırıyor?
Bu sorunun kesin cevabı ise henüz bilinmiyor. Çünkü Türkiye'de hayatını kaybeden sanatçıların mirasçılarına ödenen bireysel telif gelirleri kamuoyuyla paylaşılmıyor. MESAM'ın açıkladığı toplam dağıtım rakamları dikkat çekerken, sanatçıların kazançlarının gizli kalması merakı daha da artırıyor.
Türkiye'de müzikseverlerin hâlâ dinlediği çok sayıda sanatçının eserleri, ölümünden sonra da gelir sağlamayı sürdürüyor. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Barış Manço, Zeki Müren ve Neşet Ertaş bu isimlerin başında geliyor.
Bunların yanı sıra Kayahan, Âşık Veysel, Cem Karaca ve Erkin Koray da eserleri dijital platformlarda ve farklı yayın kanallarında kullanılmaya devam eden sanatçılar arasında bulunuyor.
Özellikle sanatçıların hayatını konu alan sinema filmleri, telif gelirlerinde önemli artışlara neden olabiliyor. Bunun dikkat çeken örneklerinden biri 2018 yılında vizyona giren 'Müslüm' filmi oldu. Filmde Müslüm Gürses'in 14 şarkısının kullanılması karşılığında mirasçılarına 1,8 milyon TL telif ücreti ödendiği belirtilmişti.
Besteci, söz yazarı ve aranjörlerin haklarını koruyan MESAM, Türkiye'de müzik teliflerinin toplanması ve hak sahiplerine aktarılmasında önemli kuruluşlardan biri.
Kurum, üyelerine yaptığı yıllık toplam telif dağıtımını açıklıyor. Bu tutarın bazı dönemlerde 450 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Ancak hangi sanatçının ne kadar gelir elde ettiği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmıyor.
Mevzuata göre eser sahiplerinin mali hakları, kural olarak ölümden sonra 70 yıl boyunca korunuyor. Bu süreçte telif gelirleri yasal mirasçılara aktarılmaya devam ediyor.
Dolayısıyla sanatçıların eserleri, aradan yıllar geçse bile aileleri için önemli bir gelir kaynağı olabiliyor.
Forbes'un 2026 yılı listesi, hayatını kaybeden ünlülerin geride bıraktığı eserlerin ekonomik büyüklüğünü ortaya koydu. Müzik, sinema, edebiyat ve spor dünyasından 13 ismin yer aldığı listede toplam gelir 637 milyon dolar olarak açıklandı.
Listenin zirvesinde, 2024 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden müzik yapımcısı Quincy Jones yer aldı. Jones'un mirasçılarının Mart 2026'da müzik kataloğundaki hakların büyük bölümünü HarbourView Equity Partners'a sattığı ve anlaşmanın yaklaşık 150 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Michael Jackson ise bu yıl ikinci sıraya geriledi. Edebiyat dünyasının ünlü ismi Dr. Seuss 80 milyon dolarla üçüncü oldu.
Listede Elvis Presley 75 milyon, Dolly Parton 46 milyon, Bob Marley 25 milyon, Prince 24 milyon, Diane Keaton 22 milyon, John Lennon 18 milyon, George Harrison ve Jimmy Buffett 15'er milyon, Kobe Bryant 14 milyon ve Arnold Palmer 13 milyon dolarlık gelirle yer aldı.
Dünyada ünlülerin telif gelirleri milyon dolarlarla açıklanırken Türkiye'de bireysel kazançlara ulaşmak oldukça zor.
Ferdi Tayfur mu, Müslüm Gürses mi, Ahmet Kaya mı yoksa Barış Manço mu daha fazla telif geliri elde ediyor? Şimdilik bu sorunun kesin bir cevabı yok. Ancak eserleri dinlenmeye devam ettikçe bu sanatçıların mirasları da kazandırmayı sürdürüyor.