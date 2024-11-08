Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan boşanırken kirli çamaşırları ortaya döktü: Her şey para ve maddiyatmış!

08 Kasım 2024 02:31 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 02:39

Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın evliliği sona eriyor. Boşanma kararı alan Uğur Akkuş sosyal medyadan yaptığı açıklamalarında Ebru Şallı'yı hedef aldı. Mutsuz olduğunu söyleyen Akkuş, Ebru Şallı'yı maddiyatçı olmakla suçladı.

İlişkilerinin çatırdadığı yolunda söylentilerin uzun süredir devam ettiği Ebru Şallı ve Uğur Akkuş resmen boşanıyor. Bu defa açıklama ilk ağızdan geldi. Uğur Akkuş boşanma açıklamasını sosyal medyadan yaparak eşini de hedef gösterdi. Mutsuz olduğunu açıklayan Akkuş dikkat çeken sözler sarf etti.

"MEĞER HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

İkili 2019'dan bu yana süren evliliklerini bitirme kararı aldı. Hakkında çıkan dolandırıcılık davalarıyla sık sık gündem olan Akkuş, Şallı’dan para ve maddiyat yüzünden boşandığını açıkladı ve şu yazıyı paylaştı:

“Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı’dan boşanmak için Beykoz 1. Aile mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığı ile boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem beni seven ailem ve tanıyan herkes birşeyler yazıp çizecek konuşacak bunu bildiğim için burdan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi “Mutsuz olmamdır” Ben bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim.”