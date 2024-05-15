Ünlü isimler Cannes'a akın etti! Pınar Deniz ile Birce Akalay törene damga vurdu

15 May 2024 14:48 - Güncelleme : 15 May 2024 14:53

Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep'in Altın Palmiye Onur Ödülü aldığı açılış törenini gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı festivalden ilk görüntüler gelmeye başladı.

ÜNLÜ İSİMLER CANNES'DA

Birce Akalay

Pınar Deniz

Meryl Streep

Ebru Ceylan

Altın Palmiye ödüllü 2014 yapımı Kış Uykusu filminin senaristlerinden biri olan Ebru Ceylan da bu yıl Cannes'da jüri görevini üstleniyor.

Meryem Uzerli