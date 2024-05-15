Ünlü isimler Cannes'a akın etti! Pınar Deniz ile Birce Akalay törene damga vurdu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 14:48 - Güncelleme : 15 May 2024 14:53
Ünlü filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali dün başladı. Dünyaca ünlülerin yanı sıra Türk oyuncular da basının ilgisi oldu.
Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep'in Altın Palmiye Onur Ödülü aldığı açılış törenini gerçekleşti. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı festivalden ilk görüntüler gelmeye başladı.
ÜNLÜ İSİMLER CANNES'DA
Birce Akalay
Pınar Deniz
Meryl Streep
Ebru Ceylan
Altın Palmiye ödüllü 2014 yapımı Kış Uykusu filminin senaristlerinden biri olan Ebru Ceylan da bu yıl Cannes'da jüri görevini üstleniyor.
Meryem Uzerli
Kaynak: TGRT Haber