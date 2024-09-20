Yeliz Yeşilmen'in zengin-fakir erkek karşılaştırması olay oldu!

20 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:54

Açıklamalarıyla gündem olan Yeliz Yeşilmen, son olarak zengin erkek fakir erkek karşılaştırması yaptı. Yeliz Yeşilmen'in bakış açısı kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından haklı bulunurken kimileri tarafından gereksiz bir açıklama olarak yorumlandı.

Sunucu, şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, açıklamasıyla magazin gündeminde yerini aldı. Ali Uğur Akbaş ile 2021 yılında boşanan Yeliz Yeşilmen, Aramızda Kalmasın programındaki açıklamasında zengin erkek-fakir erkek kıyaslaması yaptı. YELİZ YEŞİLMEN'DEN ZENGİN FAKİR ERKEK KIYASLAMASI Programda, zengin erkeklerin sunduğu avantajları ve yaşam tarzlarını ele alan Yeşilmen, "Zengin erkek de fakir erkek de kadını üzüyor. Üzüleceksem, lüks arabada üzülmeyi tercih ederim. Lüks hayatın varsa hemen Dubai​'ye tatiline gider, üzüntünü atlatırsın. Öteki türlü evde çamaşır yıkamaya devam edersin." dedi. Canlı yayındaki sözleri sonrası sosyal medyada gündem olan Yeliz Yeşilmen, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Yeliz Yeşilmen'i haklı bulurken, bazıları ise bu açıklamaları yersiz buldu.