Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm yayın tarihi, dizinin son bölümünü izleyen seyirciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapım, milli maçlar nedeniyle iki haftalık bir ara verecek. Dizinin son bölümünde Uzay ile Emir'in toprağa gömüldüğü gerilim dolu final sahnesi izleyicileri ekrana kilitlemişti. Yaşananların ardından gözler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Peki, Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul’un yeni bölümünün haftaya ekrana gelmemesi, dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan yapım, 28 Eylül 2026 Pazartesi ve 5 Ekim 2026 Pazartesi günü Altı Üstü İstanbul milli maçlar nedeniyle ekranlara ara veriyor.

Televizyon yayın akışında yaşanan bu değişiklik nedeniyle dizinin yeni bölümü izleyiciyle buluşmayacak. Dizinin iki hafta boyunca ekranda olmayacağı belirtilirken, yaşanan ara nedeniyle Altı Üstü İstanbul’un takipçileri de yeni bölüm heyecanını bir süre daha sürdürecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? izleyicilerin merakla beklediği sorunun yanıtı belli oldu. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul, milli maçlar nedeniyle verdiği aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

Dizinin 16. bölümü, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde yaşanan nefes kesen gelişmelerin ardından dizinin yeni bölümünde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Uzay ve Emir’in akıbetini öğrenmek isteyen izleyiciler, iki haftalık aranın ardından 16. bölüm için ekran başına geçecek. Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 15. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Melek öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hala yaşadığını henüz öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir. Emir, Naz'ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir. Naz'a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler.

Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır. Emir ve Uzay babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz onları bekleyen trajik sona doğru yürüdüklerinde geride sadece geçmişin karanlık sırları kalmıştır.