Bamya suyuyla 5 yaş gençleşebilirsiniz! Bamya suyu nasıl tüketilir?

Benim gibi birçok kadın son zamanlarda sosyal medyada viral haline gelen bamya suyunu araştırıyor. Özellikle cilt sağlığı ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri merak edilen bamya suyu, bitkinin zengin antioksidan yapısı ve jelsi dokusundan elde ediliyor. Bamya suyu doğrudan 5 yaş gençleştirmese de içeriğindeki C vitamini, polifenoller ve yüksek lif sayesinde bağırsak sağlığını destekleyerek, cilde dolaylı yoldan parlaklık ve nem kazandırıyor.

Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla karşılaştığım bamya suyunu denemeden geçemedim. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Bamya suyu gençleştirir mi?" ve "Bamya suyu nasıl tüketilir?" soruları yer aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Son zamanlarda sıklıkla denemek istediğim bamya suyu konusunda:

Sindirim ve cilt üzerinde olası etkilerinin olduğunu,

Bamyanın suda bekletilmesiyle hazırlandığını,

İçeriğinde antioksidan, C vitamini, polifenoller ve yüksek lif bulunduğunu,

Bamya suyunun 5 yaş gençleştirdiğine dair bilimsel kanıtların bulunmadığını, öğrendim.

BAMYA SUYU NEDİR?

Son dönemde özellikle sosyal medyada sıklıkla karşılaştığım akımlardan biri olan bamya suyunun detaylarını araştırmak istedim. Bamya suyunun gençleştirip gençleştirmediğini öğrenmeden önce bamya suyunun ne olduğunu ve nasıl hazırlandığını öğrendim. Bamya suyu hakkında merak edilenleri sizlerle de paylaşmak istedim:

Bamya suyunun genellikle taze bamyaların su içerisinde birkaç saat ya da gece boyunca bekletilmesiyle hazırlandığını öğrendim.

Bamyanın içinde bulunan jel kıvama sahip olan maddenin, suyla buluştuğunda daha yoğun bir yapıya sahip olduğunu deneyimledim.

İçeriğindeki çözünebilir lifler sayesinde bamya suyunun jel kıvama geldiğini öğrendim.

C vitamini, K vitamini, folat ve çeşitli antioksidan bileşikler açısından zengin olan bu sebze suyunun doğru kullanımda etkili sonuçlar verdiğini gözlemledim.

BAMYA SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Bamya suyunun nasıl tüketildiğine geçmeden önce bamya suyu nasıl hazırlanır önce onu araştırdım. Siz de benim gibi sosyal medyada viral olan bu cilt bakım trendini denemek istiyorsanız, şu yolları izlemelisiniz:

4-5 adet taze bamyalarınızı güzelce yıkadıktan sonra uç kısımlarını çok fazla kesmeden doğrayın.

Daha sonra bamyalarınızı bir bardağa alın ve üzerine içme suyu ilave edin.

Karışımı buzdolabında birkaç saat ya da tüm gece boyunca bekletin.

Beklettiğiniz bamyaları sudan süzdürdükten sonra oluşan suyu tüketin.

Unutmayın: Bamyaları suda bekletme süreniz uzadıkça bamyanın jel kıvamı suya daha fazla geçiş yapacaktır. Aynı zamanda hazırladığınız karışımları taze tüketmeye ve uzun süre bekletmemeye dikkat edin.

BAMYA SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Bamya suyunun nasıl hazırlandığı kadar nasıl tüketildiği de benim için oldukça önemliydi. Bu noktada bamya suyunu nasıl tüketebileceğimi araştırdım. Bamya suyunun nasıl tüketildiği hakkında deneyimlerimi sizlerle de paylaşmak istedim:

Bamya suyunun kişinin istediği saate bağlı olarak tüketilebileceğini öğrendim.

Ayrıca bamya suyunun tüketilmesi için bilimsel belirli bir saatin olmadığını da öğrendim.

Sadece su ve birkaç bamyayla bu tarifi kolaylıkla hazırladım.

Küçük küçük doğradığım bamyalarımı en az 5-6 saat boyunca içme suyunda ve buzdolabında beklettim.

Sonrasında beklettiğim ve oluşan sıvıyı sabahları düzenli olarak tükettim.

Her gece yatmadan bamya suyumu hazırlayıp, sabah tüketebilmeyi sağladım.

BAMYA SUYUNUN FAYDALARI NELER?

Bamya suyunu deneyimlediğim kadar faydalarına da göz atmadan geçemedim. Bamya suyunun faydalarını sizlere de adım adım anlatmak istedim:

Yüksek lif içeriğine sahi olan bamya, beslenme rutinlerine eklenebilecek faydalı bir sebzedir.

İçeriğindeki lif, bağırsakların normal çalışmasına katkı sağlar.

Düzenli çalışan bağırsaklar ciltte de olumlu etkilere sebep olur.

Çeşitli vitamin, mineral ve antioksidan içeren bamya suyu, cilt kalitesini artırır.

Bamya suyu doğrudan bir botoks ya da gençleşme etkisi oluşturmasa da cilt sağlığını önemli ölçüde destekler.

İDİL YAZAR DA BAMYA SUYUNU ÖNERİYOR!

Uzman diyetisyenler ve hekimler tarafından en yayın tüketim şekli soğuk suda bekletme yöntemi olarak karşımıza çıkan bamya suyu, İdil Yazar tarafından da öneriliyor. Şef, içerik üreticisi ve dijital yayıncı olan Yazar, bamya suyu hakkında şu ifadelere yer veriyor:

"Bamyaları yıkayıp dilimliyor, üzerini suyla kapatıp bir gece (ya da 5-6 saat) buzdolabında bekletiyorsunuz.

Bu suyun cilde iyi geldiği ve içindeki jel kıvamındaki lif sayesinde bağırsak sağlığını destekleyebileceği söyleniyor. Sonuçta bağırsak ve cilt arasında güçlü bir ilişki var. Bana da mantıklı geldi.

Tesadüfe bakın, bugün derste de bamyanın cilt kuruluğunu destekleyebilecek besinlerden biri olduğuna dair bir bölüm okudum.

Tabii ki sadece suyunu değil, mevsiminde bamyayı her haliyle tüketmek de bence harika."