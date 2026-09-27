Ekim ayında kabus yaşayacak 3 burç! Kalkanları kaldırsınlar

Retronun harekete geçmesiyle birlikte Ekim ayında kabusu yaşayacak 3 burç belli oldu. Kalkanları kaldırması gereken burçlar için zorlu sınavlar ve hareketli günler kapıya geliyor. İlişiklerden iş hayatına kadar pek çok alana kadar burçların hayatında etkili olacak. İşte detaylar…

EKİM AYINDA KABUS YAŞAYACAK 3 BURÇ!

Ekim ayında kabusu yaşayacak 3 burç belli oldu. Özellikle de duygusal olarak hareketli zamanlar geçirecek olan burçların bir karar verirken düşünme konusunda seçici olması gerekiyor. İlişkilerden iş hayatına, maddi konulardan aile içi konulara kadar burçların dikkatli davranması lazım. Ekim ayında kendilerinde fazla baskı hissetme durumları olabilir. Bu sebeple de kalkanlarını kaldırması gereken 3 burç, hayatında belli bir dönem de değişimlerle ya da geçmişten gelen konularla gündeme gelebilirler.

Koç Burcu: Sabırsızlıkları Onları Üzecek

Koç burçları, Ekim ayında sabırsızlıklarıyla üzüntüye uğrayacaklar. Hızlı hareket etmeleri ya da hızlı düşünmeleriyle bilinen Koç burçları, bazı gelişmelerin kendi istedikleri hızla gerçekleşmesini isterken hiç de memnun olmayacakları durumlarla gündeme gelebilirler. İş hayatlarında verilen sözlerin gecikmesi, planların değişmesi ya da beklenen haberlerin ertelenmesi onlara kabusu yaşatacak.

İlişkilerde de karşı tarafından söylediklerini fazla kişisel algılamaları ya da kısa süreli tartışmaları derken ilişkileri de biraz sallantı da olabilir. Bu nedenle de Ekim ayında her duyduğuna anında tepki vermek yerine biraz düşünerek konuşma yapmaları onlara fayda verecektir. Maddiyatla ilgili olarak da ani harcamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Akrep Burcu: Geçmişleri Tekrardan Gün Yüzüne Çıkabilir

Akrep burçları, Ekim ayında dikkat etmesi gerekiyor. Geçmiş meselelerin tekrardan masaya yatırılmasıyla uzun zamandır konuşulmayan bir kişiyle tekrardan iletişim kurulması meydana gelebilir. Hatta daha önceleri gündeme gelen durumlar bu ayda da konuşulmaya devam edebilir. İş hayatında ise güven konusu ön plana çıkarken çalışma ortamında yanlış anlaşmalara neden olabilir.

Duyumlarla hareket etmek Akrep burçları için sağlıksız bir iletişimin adımlarını atar. Bu da eksik iletişimin meydana gelmesine neden olur. Aşk hayatının da kıskançlık ve kontrol etme isteği gibi sorunlar gündeme gelir. Duygusal bir ikilem yaşayacak olan Akrep burçları, herkesin davranışlarına bir anlam yükleyebilirler.

Oğlak Burcu: Sorumlulukları Gün Geçtikçe Artar

Oğlak burçları, Ekim ayında kendilerini normalden daha fazla sorumluluk sahibi hissedebilirler. İş, aile ve özel hayat derken denge kurma konusunda zorluk yaşayabilirler. Çünkü her şeyi tek başlarına halletmeleriyle yorgunluk yaşayabilirler. Kariyer konusunda oldukça yoğun bir çaba gösterecekler. İşlerinin üst üste gelmesi ve fikir ayrılıklarının ortaya çıkması derken kalkanlarını kaldırmaları gerekecek.

KALKANLARI KALDIRSINLAR

Ekim ayında kalkanları kaldırmaları gerekecek olan Koç, Akrep ve Oğlak burçları, daha fazla dikkat ve sabır gerektiren durumları yaşayacaklar. Bu ay boyunca sürekli olumsuzluk ya da bazı konularda farkındalık gibi konular gündeme gelecek. Üç burç için ise ortak mesajlar sakin kalmak, iletişimi güçlendirmek ve özellikle de önemli kararların duygusal anlamda almamak gibi konular olacak.