Ütü yapmayı seviyorum desem yalan olur. Özellikle biriken kıyafetlerin başına geçince ne kadar süreceğini düşünmek bile gözümde büyüyor. Geçen gün komşumla bu konudan konuşurken bana ütü yaparken uyguladığı birkaç küçük püf noktasından bahsetti. Ben de söylediklerini tek tek denedim ve gerçekten ütü başında geçirdiğim sürenin kısaldığını fark ettim. Meğer birkaç basit detaya dikkat etmek, ütü işini tahmin ettiğimden çok daha kolay hale getiriyormuş.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hızlı ütü yapmanın püf noktaları neler? Komşum söyledi, ütü yapma sürem kısaldı! Metinde, ütü yapma süresini kısaltan ve bu işi daha pratik hale getiren çeşitli püf noktaları anlatılmaktadır. Kıyafetleri kumaş türlerine göre ayırıp düşük ısı isteyenlerden yüksek ısı isteyenlere doğru ütülemek sıcaklık ayarıyla vakit kaybetmeyi önler. Özellikle çok kırışmış kıyafetleri ütülemeden önce hafif nemlendirmek kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlar. Ütü masasını doğru yüksekliğe ayarlamak ve kıyafetin geniş bölümlerinden küçük bölümlerine doğru ilerlemek işi hızlandırır. Kıyafetleri önceden türlerine göre sıralamak karar verme sürecini ortadan kaldırarak zaman kazandırır. Ütü tabanındaki kir, kireç veya kumaş kalıntılarını temizlemek ütünün kumaş üzerinde daha rahat kaymasına ve kıyafetlerin daha kısa sürede ütülenmesine yardımcı olur.

HIZLI ÜTÜ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELER?

Komşumun söylediği ilk püf noktası, ütüye başlamadan önce kıyafetleri kumaş türlerine göre ayırmak oldu. İnce ve düşük ısı isteyen kumaşları bir kenara, daha yüksek sıcaklık gerektiren kıyafetleri ayrı tutunca ütünün sıcaklığını sürekli değiştirmek gerekmiyor. Böylece hem zamandan kazanılıyor hem de kıyafetleri tek tek ayarlamakla uğraşılmıyor. Ütüye önce düşük ısı isteyen kumaşlarla başlayıp sıcaklık yükseldikçe daha kalın kumaşlara geçmek de işi hızlandırıyor.

ÜTÜ YAPARKEN KIYAFETLER NASIL DAHA KOLAY AÇILIR?

Komşumun bir diğer önerisi ise kıyafetleri ütülemeden önce hafif nemlendirmek oldu. Özellikle çok kırışmış gömlek ve pantolonlarda kumaşı hafif nemlendirmek, kırışıklıkların daha kolay açılmasına yardımcı oluyor. Kıyafet tamamen kuru ve sert durumdayken ütüyü tekrar tekrar üzerinden geçirmek yerine, uygun ısı ve biraz nemle daha az hareketle düzgün bir sonuç almak mümkün.

ÜTÜ YAPARKEN ZAMAN KAZANMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ütü masasını doğru yüksekliğe ayarlamak da işi hızlandıran küçük ayrıntılardan biriymiş. Masa çok alçak ya da yüksek olduğunda hem kıyafeti hareket ettirmek zorlaşıyor hem de aynı bölgenin üzerinden tekrar tekrar geçmek gerekebiliyor.

Kıyafeti ütü masasının üzerine düzgünce yerleştirip geniş bölümlerden küçük bölümlere doğru ilerlemek ise kırışıklıkları daha kısa sürede açmaya yardımcı oluyor. Böylece ütüyü sürekli aynı noktada gezdirmek yerine daha planlı hareket edebiliyorsunuz.

ÜTÜYÜ DAHA HIZLI YAPMAK İÇİN KIYAFETLER NASIL SIRALANMALI?

Komşumun bir başka önerisi de ütülenecek kıyafetleri önceden sıralamak oldu. Gömlek, pantolon, tişört ve ince kumaşlı parçaları ayrı ayrı hazırlayınca ütü başında neyi önce yapacağınıza karar vermekle zaman kaybetmiyorsunuz. Ben de kıyafetleri benzer kumaş ve ısı derecelerine göre ayırmaya başladım. Böylece ütünün sıcaklığını sık sık değiştirmeden ilerlemek çok daha pratik hale geldi.

ÜTÜNÜZ KIYAFETLERİN ÜZERİNDE ZOR KAYIYORSA BUNU MUTLAKA DENEYİN!

Ütünün kumaş üzerinde rahat hareket etmemesi, ütü yapma süresini uzatabiliyor. Komşumun önerisiyle ütü tabanını kontrol etmeye başladım. Tabanın üzerinde kir, kireç veya kumaş kalıntıları varsa ütü kumaşın üzerinde daha zor kayabiliyor. Ütüyü kullanmadan önce tabanın temiz olduğundan emin olmak, hem daha rahat hareket etmesini hem de kıyafetlerin daha kısa sürede ütülenmesini sağlayabiliyor.

Komşumun verdiği bu küçük püf noktalarını uygulamaya başlayınca ütü yapmak benim için çok daha pratik hale geldi. Kıyafetleri önceden ayırmak, kumaşı hafif nemlendirmek ve ütüyü doğru şekilde kullanmak derken ütü başında geçirdiğim süre gerçekten kısaldı. Siz de ütü yaparken zaman kaybetmek istemiyorsanız, bu yöntemleri mutlaka deneyin.