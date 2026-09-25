Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesini kim oynuyor? Güzel oyuncu kadroya dahil oldu

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İstanbul
Oya İloğulları'nın oynadığı Ayşin karakterinin annesini oynayacak olan oyuncu belli oldu. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan yeni bölüm için bekleyiş başladı.
Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Seyircinin yakından takip ettiği dizide yer alan Ayşin'in annesi karakterini ise Ahu Sungur oynuyor.
5 Şubat 1981 tarihinde dünyaya gelen isim birçok projede yer aldı. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda yer alan isim oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncu Suat Sungur ile evli olan ismin Ege adından oğlu var.
Benden İçeri (Yakında)
Kızılcık Şerbeti (2026-) - Ayşin'in annesi
Kirli Sepeti (2023) - Cavidan
Gülümse Kaderine (2022) - Gönül
Bir Mucize Olsun (2018) - Maksude Şahin
O Hayat Benim (2014-2017) - Hülya
Umutsuz Ev Kadınları (2011) - Şebnem
Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2011) - Aysun
Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Asiye
Affedilmeyen (2007)
Binbir Gece (2006) - Jale
Arka Sokaklar (2006) - Gazeteci Ezgi, 12. bölüm
Kurşun Asker (2002)
Aşk Meydan Savaşı (2002)
Dadı (2001)
Ayrılsak da Beraberiz (1999)