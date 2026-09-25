Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesini kim oynuyor? Güzel oyuncu kadroya dahil oldu

Oya İloğulları'nın oynadığı Ayşin karakterinin annesini oynayacak olan oyuncu belli oldu. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan yeni bölüm için bekleyiş başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ AYŞİN'İN ANNESİ KİM, GERÇEKTE KİM?

Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Seyircinin yakından takip ettiği dizide yer alan Ayşin'in annesi karakterini ise Ahu Sungur oynuyor.

AHU SUNGUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1981 tarihinde dünyaya gelen isim birçok projede yer aldı. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda yer alan isim oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncu Suat Sungur ile evli olan ismin Ege adından oğlu var.

AHU SUNGUR'UN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Benden İçeri (Yakında)

Kızılcık Şerbeti (2026-) - Ayşin'in annesi

Kirli Sepeti (2023) - Cavidan

Gülümse Kaderine (2022) - Gönül



Bir Mucize Olsun (2018) - Maksude Şahin

O Hayat Benim (2014-2017) - Hülya

Umutsuz Ev Kadınları (2011) - Şebnem

Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2011) - Aysun

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Asiye

Affedilmeyen (2007)

Binbir Gece (2006) - Jale

Arka Sokaklar (2006) - Gazeteci Ezgi, 12. bölüm

Kurşun Asker (2002)

Aşk Meydan Savaşı (2002)

Dadı (2001)

Ayrılsak da Beraberiz (1999)