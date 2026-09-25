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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:17

Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesini kim oynuyor? Güzel oyuncu kadroya dahil oldu

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile bomba gibi başladı. Birçok oyuncunun ayrılmasının ardından kadroya yeni isimler dahil oldu. Ayşin karakterinin annesini oynayan isim de belli oldu. Güzel oyuncu ekranlara dönüyor.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesini kim oynuyor? Güzel oyuncu kadroya dahil oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:17

Oya İloğulları'nın oynadığı Ayşin karakterinin annesini oynayacak olan oyuncu belli oldu. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan yeni bölüm için bekleyiş başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ AYŞİN'İN ANNESİ KİM, GERÇEKTE KİM?

Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Seyircinin yakından takip ettiği dizide yer alan Ayşin'in annesi karakterini ise Ahu Sungur oynuyor.

Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesini kim oynuyor? Güzel oyuncu kadroya dahil oldu

AHU SUNGUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1981 tarihinde dünyaya gelen isim birçok projede yer aldı. Adını Feriha Koydum, Mandıra Filozofu ve O Hayat Benim gibi yapımlarda yer alan isim oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncu Suat Sungur ile evli olan ismin Ege adından oğlu var.

Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesini kim oynuyor? Güzel oyuncu kadroya dahil oldu

AHU SUNGUR'UN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Benden İçeri (Yakında)
Kızılcık Şerbeti (2026-) - Ayşin'in annesi
Kirli Sepeti (2023) - Cavidan
Gülümse Kaderine (2022) - Gönül

Kızılcık Şerbeti Ayşin'in annesini kim oynuyor? Güzel oyuncu kadroya dahil oldu


Bir Mucize Olsun (2018) - Maksude Şahin
O Hayat Benim (2014-2017) - Hülya
Umutsuz Ev Kadınları (2011) - Şebnem
Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2011) - Aysun
Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Asiye
Affedilmeyen (2007)
Binbir Gece (2006) - Jale
Arka Sokaklar (2006) - Gazeteci Ezgi, 12. bölüm
Kurşun Asker (2002)
Aşk Meydan Savaşı (2002)
Dadı (2001)
Ayrılsak da Beraberiz (1999)

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#ayşin
#Ahu Sungur
#Oya İloğulları
#Zeynep Gür
#Diziler
#Mavi Kadin
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