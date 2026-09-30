Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız

Benim gibi birçok kadının karşılaştığı saç sağlığı problemleri arasında saçın sık sık yağlanması yer alıyor. Saç derisinin fazla sebum üretmesi, yanlış bakım alışkanlıkları, hormonal değişimler ve kullanılan ürünler saçların daha sık yağlanmasına neden olabiliyor. Saç derisini koruyan doğal ve faydalı bir salgı olan sebum, bazı günlük alışkanlıklardan dolayı saçların daha sık yağlanmasını beraberinde getiriyor.

Son günlerde saç sağlığı noktasında; saçımın ve saç derimin doğal nem dengesini korumaya yardımcı olan sebum üretiminin dengesizleştiğinde saçlarımın daha sık yağlandığını fark ettim. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Saçlar neden sık yağlanır?" sorusu yer aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Cevabını duyunca ise çok şaşırdım. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim saç yağlanması konusunda:

Saç derisinin fazla sebum üretmesinin,

Yanlış bakım alışkanlıklarının,

Hormonal değişimlerin,

Kullanılan kimyasal ürünlerin, saçlarımı daha hızlı yağlandırdığını deneyimledim.

SAÇLAR NEDEN SIK YAĞLANIR?

Sizin de sabah yıkadığınız saçlarınız akşam saatlerinde ağırlaşıyor ve dipleri yağlı gözüküyorsa, saçlarınızın neden sık yağlandığını öğrenmelisiniz. Saçlarınızın sık yağlanmasının sebebi çoğu zaman saçlarınızın kirli olmasından kaynaklı olmayabilir. Saçların neden sık yağlandığını sizlerle paylaşıyorum:

Saç derisinde bulunan yağ bezlerinin, saç ve cildin doğal nem dengesini korumaya yardımcı olan sebum adlı yağlı bir madde ürettiğini öğrendim.

Sebumun fazla üretilmesi noktasında ise saç diplerimin kısa sürede daha ağır, parlak ve yağlı görünmesine yol açtığını fark ettim.

Saç yapısının, genetik özelliklerin ve hormonların sebum üretiminde önemli rol oynadığını öğrendim.

İnce telli saçlara sahip olduğumdan dolayı saçlarımın daha da sık yağlandığını deneyimledim.

İnce telli saçlarda yağın saç tellerine daha kolay yayıldığını ve yağlanmanın daha belirgin olduğunu öğrendim.

Saçlarımı çok sık yıkadığımda yağ üretiminin daha sık olduğunu fark ettim.

Yanlış ve saç tipime uygun olmayan şampuan kullanımında saçlarımın daha sık yağlandığını deneyimledim.

Saçlarımla sürekli oynadığımda ve sık sık elimle düzelttiğimde daha sık yağlanmaya yol açtığını fark ettim.

Hormonal değişiklikler ve stresle mücadele ettiğim dönemlerde saçlarımın olduğundan sık yağlandığını deneyimledim.

SAÇLARIN ÇABUK YAĞLANMASININ NEDENLERİ NELER?

Saçların çabuk yağlanmasının tek bir nedene bağlı olmadığını öğrendim. Bu noktada özellikle sebum üretimi, saç tipi, hormonlar, stres, kullanılan bakım ürünlerim ve saç derisinin genel durumunun yağlanma üzerinde oldukça etkili olduğunu keşfettim. Uzm. Dr. Burcu Yeşilkaya'nın saçların neden çabuk yağlandığına ilişkin sözlerine kulak verdim. Yeşilkaya, saçların çabuk yağlanmasının nedenlerini şu şekilde sıralıyor:

Çok sık yıkanan saçlarda çok daha fazla yağlanma görülür.

Saç tipine uygun şampuan kullanılmadığında ve saç bakım ürünleri doğru uygulanmadığında saçlarda yağlanmalar meydana gelir.

Hiçbir sebep yokken bile genetik faktörler saçların çabuk yağlanmasına yol açabilir.

Stres yüzünden vücuttaki horman dengesi bozulduğu için saçlarda yağlanma oluşur.

Sağlıksız beslenme, uyku düzensizliği gibi sebepler de saç yağlanmasını beraberinde getirir.

SAÇLARI YAĞLI GÖRÜNÜMDEN KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Elbette saçlarınızdaki yağlanmayı durduramazsınız çünkü saçın doğal ürettiği bu yağa ihtiyacı vardır. Fakat bu yağ olduğundan daha fazla üretildiğinde saçların sürekli yağlı gözükmesine yol açabilir. Peki, saçları yağlı görünümden korumak için nelere dikkat edilmeli? İşte saçları yağlı görünümden korumak için dikkat etmeniz gerekenler: