Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız

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İstanbul
Benim gibi birçok kadının karşılaştığı saç sağlığı problemleri arasında saçın sık sık yağlanması yer alıyor. Saç derisinin fazla sebum üretmesi, yanlış bakım alışkanlıkları, hormonal değişimler ve kullanılan ürünler saçların daha sık yağlanmasına neden olabiliyor. Saç derisini koruyan doğal ve faydalı bir salgı olan sebum, bazı günlük alışkanlıklardan dolayı saçların daha sık yağlanmasını beraberinde getiriyor.
Son günlerde saç sağlığı noktasında; saçımın ve saç derimin doğal nem dengesini korumaya yardımcı olan sebum üretiminin dengesizleştiğinde saçlarımın daha sık yağlandığını fark ettim. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Saçlar neden sık yağlanır?" sorusu yer aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Cevabını duyunca ise çok şaşırdım. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim saç yağlanması konusunda:
Saç derisinin fazla sebum üretmesinin,
Yanlış bakım alışkanlıklarının,
Hormonal değişimlerin,
Kullanılan kimyasal ürünlerin, saçlarımı daha hızlı yağlandırdığını deneyimledim.
Sizin de sabah yıkadığınız saçlarınız akşam saatlerinde ağırlaşıyor ve dipleri yağlı gözüküyorsa, saçlarınızın neden sık yağlandığını öğrenmelisiniz. Saçlarınızın sık yağlanmasının sebebi çoğu zaman saçlarınızın kirli olmasından kaynaklı olmayabilir. Saçların neden sık yağlandığını sizlerle paylaşıyorum:
Saçların çabuk yağlanmasının tek bir nedene bağlı olmadığını öğrendim. Bu noktada özellikle sebum üretimi, saç tipi, hormonlar, stres, kullanılan bakım ürünlerim ve saç derisinin genel durumunun yağlanma üzerinde oldukça etkili olduğunu keşfettim. Uzm. Dr. Burcu Yeşilkaya'nın saçların neden çabuk yağlandığına ilişkin sözlerine kulak verdim. Yeşilkaya, saçların çabuk yağlanmasının nedenlerini şu şekilde sıralıyor:
Elbette saçlarınızdaki yağlanmayı durduramazsınız çünkü saçın doğal ürettiği bu yağa ihtiyacı vardır. Fakat bu yağ olduğundan daha fazla üretildiğinde saçların sürekli yağlı gözükmesine yol açabilir. Peki, saçları yağlı görünümden korumak için nelere dikkat edilmeli? İşte saçları yağlı görünümden korumak için dikkat etmeniz gerekenler: