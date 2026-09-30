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Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:40

Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız

Saç sağlığı noktasında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında "Saçlar neden sık yağlanır?" sorusu yer alıyor. Saçların neden sık yağlandığını sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, saçlar neden sık yağlanır? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:40

Benim gibi birçok kadının karşılaştığı problemleri arasında saçın sık sık yağlanması yer alıyor. Saç derisinin fazla sebum üretmesi, yanlış bakım alışkanlıkları, hormonal değişimler ve kullanılan ürünler saçların daha sık yağlanmasına neden olabiliyor. Saç derisini koruyan doğal ve faydalı bir salgı olan sebum, bazı günlük alışkanlıklardan dolayı saçların daha sık yağlanmasını beraberinde getiriyor.

Son günlerde saç sağlığı noktasında; saçımın ve saç derimin doğal nem dengesini korumaya yardımcı olan sebum üretiminin dengesizleştiğinde saçlarımın daha sık yağlandığını fark ettim.  İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Saçlar neden sık yağlanır?" sorusu yer aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Cevabını duyunca ise çok şaşırdım. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim saç yağlanması konusunda:

Saç derisinin fazla sebum üretmesinin,

Yanlış bakım alışkanlıklarının,

Hormonal değişimlerin,

Kullanılan kimyasal ürünlerin, saçlarımı daha hızlı yağlandırdığını deneyimledim.

SAÇLAR NEDEN SIK YAĞLANIR?

Sizin de sabah yıkadığınız saçlarınız akşam saatlerinde ağırlaşıyor ve dipleri yağlı gözüküyorsa, saçlarınızın neden sık yağlandığını öğrenmelisiniz. Saçlarınızın sık yağlanmasının sebebi çoğu zaman saçlarınızın kirli olmasından kaynaklı olmayabilir. Saçların neden sık yağlandığını sizlerle paylaşıyorum:

Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız
  • Saç derisinde bulunan yağ bezlerinin, saç ve cildin doğal nem dengesini korumaya yardımcı olan sebum adlı yağlı bir madde ürettiğini öğrendim.
  • Sebumun fazla üretilmesi noktasında ise saç diplerimin kısa sürede daha ağır, parlak ve yağlı görünmesine yol açtığını fark ettim.
  • Saç yapısının, genetik özelliklerin ve hormonların sebum üretiminde önemli rol oynadığını öğrendim.
  • İnce telli saçlara sahip olduğumdan dolayı saçlarımın daha da sık yağlandığını deneyimledim.
Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız
  • İnce telli saçlarda yağın saç tellerine daha kolay yayıldığını ve yağlanmanın daha belirgin olduğunu öğrendim.
  • Saçlarımı çok sık yıkadığımda yağ üretiminin daha sık olduğunu fark ettim.
  • Yanlış ve saç tipime uygun olmayan şampuan kullanımında saçlarımın daha sık yağlandığını deneyimledim.
  • Saçlarımla sürekli oynadığımda ve sık sık elimle düzelttiğimde daha sık yağlanmaya yol açtığını fark ettim.
  • Hormonal değişiklikler ve stresle mücadele ettiğim dönemlerde saçlarımın olduğundan sık yağlandığını deneyimledim.
Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız

SAÇLARIN ÇABUK YAĞLANMASININ NEDENLERİ NELER?

Saçların çabuk yağlanmasının tek bir nedene bağlı olmadığını öğrendim. Bu noktada özellikle sebum üretimi, saç tipi, hormonlar, stres, kullanılan bakım ürünlerim ve saç derisinin genel durumunun yağlanma üzerinde oldukça etkili olduğunu keşfettim. Uzm. Dr. Burcu Yeşilkaya'nın saçların neden çabuk yağlandığına ilişkin sözlerine kulak verdim. Yeşilkaya, saçların çabuk yağlanmasının nedenlerini şu şekilde sıralıyor:

Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız
  • Çok sık yıkanan saçlarda çok daha fazla yağlanma görülür.
  • Saç tipine uygun şampuan kullanılmadığında ve saç bakım ürünleri doğru uygulanmadığında saçlarda yağlanmalar meydana gelir.
  • Hiçbir sebep yokken bile genetik faktörler saçların çabuk yağlanmasına yol açabilir.
  • Stres yüzünden vücuttaki horman dengesi bozulduğu için saçlarda yağlanma oluşur.
  • Sağlıksız beslenme, uyku düzensizliği gibi sebepler de saç yağlanmasını beraberinde getirir.
Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız

SAÇLARI YAĞLI GÖRÜNÜMDEN KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Elbette saçlarınızdaki yağlanmayı durduramazsınız çünkü saçın doğal ürettiği bu yağa ihtiyacı vardır. Fakat bu yağ olduğundan daha fazla üretildiğinde saçların sürekli yağlı gözükmesine yol açabilir. Peki, saçları yağlı görünümden korumak için nelere dikkat edilmeli? İşte saçları yağlı görünümden korumak için dikkat etmeniz gerekenler:

Saçlar neden sık yağlanır? Bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız
  • Saç tipinize uygun şampuanlar kullanın.
  • Saçlarınızı çok sık yıkamayın.
  • Kullandığınıza saç bakım ürünlerini abartmamalısınız.
  • Saç derinizi tahriş etmeden düzenli temizlemelisiniz.
  • Saçlarınıza gün içerisinde gereksiz yere dokunmayın.
  • Taraklarınızı ve fırçalarınızı düzenli olarak temizleyin.

 

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ETİKETLER
#saç bakımı
#saç sağlığı
#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Sebum
#Hormonal Değişimler
#Burcu Yeşilkaya
#Mavi Kadin
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