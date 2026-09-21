ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbulda Mert Aksoy karakterini canlandıran Efe Taşdelen, dizinin yeni bölümleriyle birlikte izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Babası cezaevinde olan ve futbol tutkusu ön plana çıkan Mert'in hikâyesi dikkat çekerken, “Altı Üstü İstanbul Mert kimdir, Efe Taşdelen kaç yaşında, nereli?” soruları da araştırılmaya başlandı.

ALTI ÜSTÜ MERT GERÇEK ADI NEDİR?

Altı Üstü İstanbul dizisinde Mert Aksoy karakterini Efe Taşdelen canlandırıyor. Mert, cinayetten hapiste olan babasının yarattığı utancı sessizliğiyle gizleyen, kendi halinde bir genç olarak hikâyede yer alıyor. Futbol sahasında kendisini daha özgür hisseden Mert, yaşadığı kırgınlıkların üstesinden gelmeye çalışıyor. Futbol ve mahalledeki arkadaşları, karakterin hayatında önemli bir yere sahip.

EFE TAŞDELEN KİMDİR?

Efe Taşdelen, tiyatro, dizi ve sinema projelerinde rol alan oyuncudur. 1997 yılında İzmir'de doğduğu belirtilen Taşdelen, oyunculuk eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Kariyerinde tiyatro çalışmalarının yanı sıra farklı televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı.

EFE TAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

Efe Taşdelen 1997 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Bazı biyografi kaynaklarında doğum tarihi 17 Mayıs 1997 olarak yer alsa da bu bilginin resmi bir kaynak tarafından doğrulanmış hali bulunmadığından doğum yılı üzerinden bilgi vermek daha güvenlidir.

EFE TAŞDELEN NERELİ?

Efe Taşdelen İzmir doğumludur. Oyuncunun eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdüğü ve Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduğu bilgisi kamuya açık biyografi kaynaklarında yer alıyor. Ailesi ve kökeni hakkında ise kamuya açık kaynaklarda kapsamlı ve doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

EFE TAŞDELEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine tiyatro çalışmalarıyla başlayan Efe Taşdelen, televizyon ve sinema projelerinde de rol aldı. Taşdelen'in yer aldığı yapımlar arasında Sol Yanım, Uyanış: Büyük Selçuklu, Hayat Bugün ve Safir bulunuyor. Oyuncu, 2026 yılında ise Altı Üstü İstanbul dizisinde Mert Aksoy karakterini canlandırmaya başladı.