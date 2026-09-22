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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:23

Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?

Marvel’ın sevilen dizisi Daredevil: Born Again’in 2. sezonunun ardından gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin hayranları bir yandan “Daredevil: Born Again 3. sezon başladı mı?” sorusuna yanıt ararken, diğer yandan dizinin final yapıp yapmayacağını merak ediyor. İşte Daredevil: Born Again’in 3. sezonuyla ilgili son gelişmeler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:23

’ın sevilen yapımlarından Daredevil: Born Again’de gözler 3. sezona çevrildi. İlk iki sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Marvel cephesinden gelen son gelişme hayranları yakından ilgilendiriyor. Çekimleri devam eden 3. sezonun 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Öte yandan dizinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar da açıklandı. Peki Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı, yeni sezon ne zaman yayınlanacak ve dizi bitiyor mu? İşte merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Daredevil: Born Again dizisinin 2027 yılında Disney+ platformunda yayınlanması planlanan 3. sezonunun aynı zamanda final sezonu olacağı açıklandı.
Dizinin 3. sezon bölümleri henüz yayınlanmadı ve çekimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.
Yeni sezonun 2027 yılında Disney+ üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor.
Daredevil: Born Again'in 3. sezonunun dizinin final sezonu olacağı ve bu sezonun ardından yapımın sona ereceği duyuruldu.
Charlie Cox'un canlandırdığı Matt Murdock/Daredevil karakterinin dizisi bitse de karakterin Marvel Sinematik Evreni'ndeki yolculuğunun tamamen biteceği anlamına gelmediği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

DAREDEVİL: BORN AGAİN 3. SEZON BAŞLADI MI?

Daredevil: Born Again’in 3. sezonu henüz yayınlanmadı. Dizinin üçüncü sezon çekimleri büyük ölçüde tamamlanırken, yeni sezonun 2027 yılında Disney+ üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dolayısıyla şu an için Daredevil: Born Again’in 3. sezon bölümleri platformda yer almıyor.

Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?

Marvel’ın dizinin 3. sezonuyla ilgili dikkat çeken bir başka kararı da ortaya çıktı. Daredevil: Born Again’in üçüncü sezonunun aynı zamanda dizinin final sezonu olacağı açıklandı. Böylece Matt Murdock’ın Disney+ macerası üçüncü sezonun ardından sona erecek.

Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?

DAREDEVİL: BORN AGAİN DİZİSİ BİTİYOR MU?

Daredevil: Born Again’in 3. sezonuyla ilgili en dikkat çeken gelişme, dizinin üçüncü sezonun ardından sona erecek olması. Marvel ve Disney+ cephesinden gelen planlamaya göre 3. sezon, yapımın final sezonu olacak. Böylece Charlie Cox’un Matt Murdock/Daredevil rolünde devam ettiği bu yeni dönem, üçüncü sezonla birlikte tamamlanacak. 

Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?

Dizinin sona erecek olması, karakterin Marvel Sinematik Evreni’ndeki yolculuğunun tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Daredevil karakteri daha önce farklı Marvel yapımlarında da izleyici karşısına çıktı ve Matt Murdock’ın Marvel evrenindeki geleceği, dizinin final kararından ayrı bir konu olarak değerlendiriliyor. Ancak Daredevil: Born Again adıyla hazırlanan dizinin 3. sezon sonrasında yeni bir sezonla devam etmesi planlanmıyor. 

Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?

Üçüncü sezonun çekimleri tamamlanırken hikâyenin nasıl noktalanacağı ise şimdiden merak konusu. Yeni sezonun 2027 yılında Disney+’ta yayınlanması planlanıyor. Bu nedenle izleyiciler bir yandan final sezonunu beklerken diğer yandan Matt Murdock’ın hikâyesinin nasıl bir sona bağlanacağını araştırıyor. 

Daredevil: Born Again dizisi 3. sezon başladı mı? Daredevil: Born Again dizisi bitiyor mu?

Daredevil: Born Again’in final sezonuyla ilgili ayrıntılar henüz sınırlı olsa da üçüncü sezonun dizinin son sezonu olacağı bilgisi netleşmiş durumda. Yayın tarihi yaklaştıkça sezonun bölüm sayısı, hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla ilgili yeni detayların da açıklanması bekleniyor.

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#disney+
#marvel
#Daredevil Born Again
#Charlie Cox
#Matt Murdock
#Medya
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