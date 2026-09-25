Avengers: Doomsday'den önce hangi filmler ve diziler izlenmeli? İşte Doomsday öncesi izlenmesi önerilen 15 Marvel yapımı ve izleme takvimi. Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Marvel Studios'un yeni Avengers filmi, farklı dönemlerden ve farklı Marvel yapımlarından karakterleri bir araya getiren geniş kapsamlı hikayesiyle Marvel Sinematik Evreni'nin önemli yapımlarından biri olacak. Güncel resmi takvimde filmin sinema vizyon tarihi 18 Aralık olarak yer alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright ve Hayley Atwell gibi isimler yer alıyor. Robert Downey Jr. filmde Victor von Doom, yani Doctor Doom karakterini canlandıracak.

DOOMSDAY İZLEMEDEN ÖNCE İZLENMESİ GEREKEN FİLMLER (SIRASIYLA)

Doomsday öncesinde izlenmesi önerilen yapımlar arasında Marvel Sinematik Evreni'nin farklı dönemlerinden filmlerin yanı sıra X-Men serisinin ilk iki filmi ve Loki dizisi de bulunuyor. Hazırlanan listede X-Men ve X-Men 2'nin yer alması, Profesör X ve Magneto gibi karakterlerin çoklu evren bağlantıları açısından önem taşımasıyla ilişkilendiriliyor.

Liste, yalnızca klasik Avengers filmlerine odaklanmıyor. Kaptan Amerika'nın kökenini anlatan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, Avengers ekibinin ilk büyük buluşmasını anlatan Yenilmezler, Thanos savaşının merkezindeki Sonsuzluk Savaşı ve Endgame'in yanı sıra Loki, Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home, Black Panther: Wakanda Forever, Captain America: Brave New World, Deadpool & Wolverine, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thunderbolts* ve Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar da yer alıyor.

DOOMSDAY ÖNCESİ İZLEME TAKVİMİ

Avengers: Doomsday'e hazırlanmak isteyen izleyiciler için Disney+ tarafından öne çıkarılan yapımlar aşağıdaki takvimde yer alıyor. Listedeki yapımların bir bölümü karakter geçmişlerini, bir bölümü ise çoklu evren ve yeni Marvel karakterleri arasındaki bağlantıları anlamaya yardımcı olacak hikayeler sunuyor.

Sıra Yapım Yıl Tür Doomsday öncesindeki bağlantı 1 X-Men 2000 Aksiyon, Fantastik Profesör X ve Magneto 2 X-Men 2 2003 Aksiyon, Fantastik X-Men karakterleri 3 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika 2011 Aksiyon, Macera Steve Rogers 4 Yenilmezler 2012 Aksiyon, Macera Avengers ekibi 5 Avengers: Sonsuzluk Savaşı 2018 Aksiyon, Macera Thanos ve Avengers 6 Avengers: Endgame 2019 Aksiyon, Macera Infinity Saga bağlantıları 7 Loki 2021 Aksiyon, Fantastik, Macera Çoklu evren 8 Shang-Chi ve On Halka Efsanesi 2021 Aksiyon, Macera Shang-Chi ve On Halka 9 Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok 2021 Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera Çoklu evren 10 Black Panther: Wakanda Forever 2022 Aksiyon, Macera Wakanda ve yeni karakterler 11 Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında 2022 Aksiyon, Fantastik, Macera Çoklu evren 12 Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya 2025 Aksiyon, Macera Yeni Kaptan Amerika 13 Deadpool & Wolverine 2024 Aksiyon, Bilim Kurgu, Komedi X-Men bağlantıları 14 Thunderbolts* 2025 Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera Yeni ekip 15 Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar 2025 Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera Fantastik Dörtlü

X-MEN VE X-MEN 2 NEDEN LİSTEDE?

Doomsday öncesi izlenmesi önerilen yapımların başında X-Men ve X-Men 2 bulunuyor. İlk X-Men filmi, mutantlar arasında Profesör X ile Magneto'nun farklı yaklaşımlarını merkeze alırken ikinci filmde ekip, William Stryker'ın mutantlara yönelik saldırısına karşı Magneto ile iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

Bu iki filmin listede bulunmasının temel bağlantısı X-Men karakterlerinin yeni Marvel hikayesine dahil olması. Özellikle Profesör X ve Magneto'nun çoklu evrenler üzerinden Doomsday hikayesinde yer alacak karakterler arasında gösterilmesi, eski X-Men filmlerini yeniden gündeme getiriyor.

LOKİ VE ÇOKLU EVREN BAĞLANTISI

Loki dizisi de Doomsday öncesi listede yer alan yapımlar arasında bulunuyor. Dizi, Thor'un kardeşi Loki'nin Avengers'ın son savaşından sonra devam eden hikayesini konu alıyor ve Marvel'ın farklı zaman çizgileri ile çoklu evren anlatısının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Çoklu evren kavramı, sonraki Marvel yapımlarında da giderek daha önemli hale geldi. Disney+'ın Doomsday öncesi izleme listesinde Spider-Man: No Way Home ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness gibi yapımların da bulunması, bu hikaye çizgisinin yeni film öncesinde takip edilmesini amaçlıyor.

DOOMSDAY ÖNCESİ YENİ MARVEL YAPIMLARI

Doomsday listesi yalnızca geçmiş Marvel filmlerinden oluşmuyor. Captain America: Brave New World, Thunderbolts* ve Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar gibi daha yeni yapımlar da izleme programında bulunuyor. Bu filmler, Marvel Sinematik Evreni'nde Avengers döneminin yeni karakterler ve ekiplerle devam eden hikayesini takip ediyor.

Özellikle Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar, Doomsday öncesinde dikkat çeken yapımlardan biri. Film, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm'den oluşan Fantastik Dörtlü'yü 1960'lardan ilham alan retro-fütüristik bir dünyada tanıtıyor. Ekibin Galactus ve Gümüş Sörfçü ile karşılaşması, filmin Marvel evrenindeki kapsamını genişletiyor.

DEADPOOL, WOLVERINE VE DOKTOR STRANGE

Deadpool & Wolverine, X-Men tarafıyla Marvel Sinematik Evreni arasındaki bağlantılar açısından listede bulunan önemli yapımlardan biri. Filmde Deadpool, dünyayı ve sevdiklerini tehdit eden bir tehlikeye karşı Wolverine'i kendi mücadelesine dahil etmeye çalışıyor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ise çoklu evren hikayesinin doğrudan merkezindeki yapımlardan biri. Doktor Strange'in farklı evrenler arasında ilerleyen mücadelesini anlatan film, Doomsday öncesinde çoklu evren kavramını hatırlamak isteyen izleyiciler için listede yer alıyor.

AVENGERS: DOOMSDAY OYUNCULARI

Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosunda Marvel evreninden çok sayıda karakter bulunuyor. Robert Downey Jr. Victor von Doom'u canlandırırken Chris Evans, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright ve Hayley Atwell de filmde yer alan isimler arasında bulunuyor.

Hayley Atwell'in Peggy Carter karakteriyle geri döneceği de açıklanan gelişmeler arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunun genişliği, filmin farklı Marvel dönemlerinden ve karakter gruplarından hikayeleri bir araya getireceğini gösteriyor.