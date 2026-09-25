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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:07

Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yapımlarından Avengers: Doomsday için geri sayım sürüyor. 18 Aralık 2026'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak film öncesinde Marvel evrenindeki önemli bağlantıları yeniden hatırlamak isteyenler için izlenmesi gereken yapımlar da gündeme geldi. Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 19:07

Avengers: Doomsday'den önce hangi filmler ve diziler izlenmeli? İşte Doomsday öncesi izlenmesi önerilen 15 Marvel yapımı ve izleme takvimi. Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

AVENGERS: DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Marvel Studios'un yeni Avengers filmi, farklı dönemlerden ve farklı Marvel yapımlarından karakterleri bir araya getiren geniş kapsamlı hikayesiyle Marvel Sinematik Evreni'nin önemli yapımlarından biri olacak. Güncel resmi takvimde filmin sinema vizyon tarihi 18 Aralık olarak yer alıyor.

Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

Filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright ve Hayley Atwell gibi isimler yer alıyor. Robert Downey Jr. filmde Victor von Doom, yani Doctor Doom karakterini canlandıracak.

Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

DOOMSDAY İZLEMEDEN ÖNCE İZLENMESİ GEREKEN FİLMLER (SIRASIYLA)

Doomsday öncesinde izlenmesi önerilen yapımlar arasında Marvel Sinematik Evreni'nin farklı dönemlerinden filmlerin yanı sıra X-Men serisinin ilk iki filmi ve Loki dizisi de bulunuyor. Hazırlanan listede X-Men ve X-Men 2'nin yer alması, Profesör X ve Magneto gibi karakterlerin çoklu evren bağlantıları açısından önem taşımasıyla ilişkilendiriliyor.

Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

Liste, yalnızca klasik Avengers filmlerine odaklanmıyor. Kaptan Amerika'nın kökenini anlatan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, Avengers ekibinin ilk büyük buluşmasını anlatan Yenilmezler, Thanos savaşının merkezindeki Sonsuzluk Savaşı ve Endgame'in yanı sıra Loki, Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home, Black Panther: Wakanda Forever, Captain America: Brave New World, Deadpool & Wolverine, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thunderbolts* ve Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar da yer alıyor.

Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

 

DOOMSDAY ÖNCESİ İZLEME TAKVİMİ

Avengers: Doomsday'e hazırlanmak isteyen izleyiciler için Disney+ tarafından öne çıkarılan yapımlar aşağıdaki takvimde yer alıyor. Listedeki yapımların bir bölümü karakter geçmişlerini, bir bölümü ise çoklu evren ve yeni Marvel karakterleri arasındaki bağlantıları anlamaya yardımcı olacak hikayeler sunuyor.

SıraYapımYılTürDoomsday öncesindeki bağlantı
1X-Men2000Aksiyon, FantastikProfesör X ve Magneto
2X-Men 22003Aksiyon, FantastikX-Men karakterleri
3İlk Yenilmez: Kaptan Amerika2011Aksiyon, MaceraSteve Rogers
4Yenilmezler2012Aksiyon, MaceraAvengers ekibi
5Avengers: Sonsuzluk Savaşı2018Aksiyon, MaceraThanos ve Avengers
6Avengers: Endgame2019Aksiyon, MaceraInfinity Saga bağlantıları
7Loki2021Aksiyon, Fantastik, MaceraÇoklu evren
8Shang-Chi ve On Halka Efsanesi2021Aksiyon, MaceraShang-Chi ve On Halka
9Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok2021Aksiyon, Bilim Kurgu, MaceraÇoklu evren
10Black Panther: Wakanda Forever2022Aksiyon, MaceraWakanda ve yeni karakterler
11Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında2022Aksiyon, Fantastik, MaceraÇoklu evren
12Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya2025Aksiyon, MaceraYeni Kaptan Amerika
13Deadpool & Wolverine2024Aksiyon, Bilim Kurgu, KomediX-Men bağlantıları
14Thunderbolts*2025Aksiyon, Bilim Kurgu, MaceraYeni ekip
15Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar2025Aksiyon, Bilim Kurgu, MaceraFantastik Dörtlü

X-MEN VE X-MEN 2 NEDEN LİSTEDE?

Doomsday öncesi izlenmesi önerilen yapımların başında X-Men ve X-Men 2 bulunuyor. İlk X-Men filmi, mutantlar arasında Profesör X ile Magneto'nun farklı yaklaşımlarını merkeze alırken ikinci filmde ekip, William Stryker'ın mutantlara yönelik saldırısına karşı Magneto ile iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

Bu iki filmin listede bulunmasının temel bağlantısı X-Men karakterlerinin yeni Marvel hikayesine dahil olması. Özellikle Profesör X ve Magneto'nun çoklu evrenler üzerinden Doomsday hikayesinde yer alacak karakterler arasında gösterilmesi, eski X-Men filmlerini yeniden gündeme getiriyor.

Doomsday izlemeden önce izlenmesi gereken filmler (SIRASIYLA): Doomsday ne zaman çıkacak?

LOKİ VE ÇOKLU EVREN BAĞLANTISI

Loki dizisi de Doomsday öncesi listede yer alan yapımlar arasında bulunuyor. Dizi, Thor'un kardeşi Loki'nin Avengers'ın son savaşından sonra devam eden hikayesini konu alıyor ve Marvel'ın farklı zaman çizgileri ile çoklu evren anlatısının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Çoklu evren kavramı, sonraki Marvel yapımlarında da giderek daha önemli hale geldi. Disney+'ın Doomsday öncesi izleme listesinde Spider-Man: No Way Home ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness gibi yapımların da bulunması, bu hikaye çizgisinin yeni film öncesinde takip edilmesini amaçlıyor.

DOOMSDAY ÖNCESİ YENİ MARVEL YAPIMLARI

Doomsday listesi yalnızca geçmiş Marvel filmlerinden oluşmuyor. Captain America: Brave New World, Thunderbolts* ve Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar gibi daha yeni yapımlar da izleme programında bulunuyor. Bu filmler, Marvel Sinematik Evreni'nde Avengers döneminin yeni karakterler ve ekiplerle devam eden hikayesini takip ediyor.

Özellikle Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar, Doomsday öncesinde dikkat çeken yapımlardan biri. Film, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm'den oluşan Fantastik Dörtlü'yü 1960'lardan ilham alan retro-fütüristik bir dünyada tanıtıyor. Ekibin Galactus ve Gümüş Sörfçü ile karşılaşması, filmin Marvel evrenindeki kapsamını genişletiyor.

DEADPOOL, WOLVERINE VE DOKTOR STRANGE

Deadpool & Wolverine, X-Men tarafıyla Marvel Sinematik Evreni arasındaki bağlantılar açısından listede bulunan önemli yapımlardan biri. Filmde Deadpool, dünyayı ve sevdiklerini tehdit eden bir tehlikeye karşı Wolverine'i kendi mücadelesine dahil etmeye çalışıyor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ise çoklu evren hikayesinin doğrudan merkezindeki yapımlardan biri. Doktor Strange'in farklı evrenler arasında ilerleyen mücadelesini anlatan film, Doomsday öncesinde çoklu evren kavramını hatırlamak isteyen izleyiciler için listede yer alıyor.

AVENGERS: DOOMSDAY OYUNCULARI 

Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosunda Marvel evreninden çok sayıda karakter bulunuyor. Robert Downey Jr. Victor von Doom'u canlandırırken Chris Evans, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright ve Hayley Atwell de filmde yer alan isimler arasında bulunuyor.

Hayley Atwell'in Peggy Carter karakteriyle geri döneceği de açıklanan gelişmeler arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunun genişliği, filmin farklı Marvel dönemlerinden ve karakter gruplarından hikayeleri bir araya getireceğini gösteriyor.

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ETİKETLER
#avengers: doomsday
#Marvel Studios
#Robert Downey Jr.
#Chris Evans
#X-men
#Medya
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