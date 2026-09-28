Kara Kuyu dizisine yeni transfer! Yaren Yapıcı 'Aliye' karakteriyle geliyor

Kara Kuyu dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Başarılı ve genç oyuncu Yaren Yapıcı, Kanal D ekranlarının yeni sezondaki iddialı projesine dahil oldu. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yapıma yeni dahil olan isimlerde büyük merak uyandırdı. OGM Pictures imzası taşıyan iddialı dizi için nefesler tutuldu. Hikayesi değiştiği için sete çıkış tarihi ertelenen projeye Yaren Yapıcı'nın 'Aliye' karakteriyle dahil olduğu öğrenildi. Güçlü oyuncu kadrosunu her geçen gün büyüten iddialı dizi için geri sayım başladı.

YAREN YAPICI KARA KUYU DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı projeleri arasında yer alan Kara Kuyu dizisi güçlü oyuncu kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu, Deniz Akçay'ın ise kaleme aldığı OGM Pictures imzalı diziye Yaren Yapıcı dahil oldu. Yeni sezonun büyük bir merakla beklenen iddialı yapımları arasında yer alan Kara Kuyu dizisi için geri sayım başladı.

Çalışmalarına büyük bir titizlikle ve hızla devam edilen Kara Kuyu dizisinin geçtiğimiz haftalarda senaryosunda değişikliğe gidilmişti. Merakla beklenen projenin senaryosunda yapılan değişiklikler, provanın başka bir tarihe ertelenmesine neden olmuştu. Başrollerini Özge Törer ve Onur Tuna'nın paylaşacağı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Hudutsuz Sevda dizisinde oynadığı 'Leyla Leto' karakteriyle hafızalara kazınan Yaren Yapıcı katıldı.

Yenilenen senaryosuyla Tokat'ta sete çıkacak olan Kara Kuyu dizisi için nefesler tutuldu. Yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldüğü sanılan ve trajik bir geçmişe sahip olan Fikriye'nin (Öğretmen Ferda'nın) doğduğu topraklara geri dönerek, onur mücadelesi vermesini ve geçmişiyle hesaplaşmasını konu alan Kara Kuyu dizi, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hem duygusal hem de psikolojik açıdan çarpıcı bir anlatı vaat eden Kara Kuyu dizisi, çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken projeye yeni isimler de katılıyor. Kanal D ekranlarının yeni sezon için hazırladığı iddialı proje, her geçen gün oyuncu kadrosunu büyütüyor. Çok yakında sete çıkması planlanan diziye son olarak genç kuşağın sevilen isimlerinden Yaren Yapıcı transfer oldu.

'ALİYE' KARAKTERİYLE GELİYOR!

Özellikle Hudutsuz Sevda dizisinde oynadığı 'Leyla Leto' karakteriyle hafızalara kazınan Yaren Yapıcı, Kanal D ekranlarının yeni iddialı projesi Kara Kuyu'ya dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Sahipsizler dizisinde rol alan genç ve başarılı oyuncu Kara Kuyu dizisiyle anlaştı. Birbirinden başarılı isimlerin bir arada rol alacağı dizide 'Aliye' karakterini kimin oynayacağı merak ediliyordu.

Kara Kuyu dizisinin kilit rollerinin başında gelen 'Aliye' için görüşmeler sürüyordu. İddialı projenin önemli karakterlerinden biri olan Aliye'yi genç kuşağın başarılı isimlerinden Yaren Yapıcı’nın oynayacağı öğrenildi. Yapıcı'nın, Tokat’ta çekilecek olan dizide, Özge Törer’in üstlendiği Fikriye’nin kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacağı duyuruldu.

Hudutsuz Sevda ve Sahipsizler dizisindeki başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Yaren Yapıcı'nın, yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Kara Kuyu'da nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.