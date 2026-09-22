Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları arasında ise bireysel dokunulmazlık oynanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı 22 Eylül? Kırmızı takımda kim dokunulmazlığı aldı? Masterchef Türkiye'de mavi takım takım oyununu kazanırken, kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Mavi takımın kaptanı Şükran, kırmızı takımın kaptanı ise Şiringül oldu. Takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar karnıyarık yaptı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 22 EYLÜL?

Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım üst kata çıktı ve bu hafta elenme stresi yaşamayacak. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasında ise bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Karnıyarık yapan yarışmacılar arasından en çok beğenilen tabağın sahibi dokunulmazlığı kazandı. MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Burçin oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında bu haftanın takımları netleşti. Şükran'ın kaptan olduğu mavi takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Kırmızı takımda Şiringül yer alırken, haftanın oyununu kaybettiler. Yarışmacılar arasında bireysel dokunulmazlık yarışı devam sona erdi. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Burçin oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Bu hafta mavi takımın kaptanı Şükran olurken, kırmızı takımda Şiringül oldu. İki takım arasında oynanan oyun sonrasında ise kazanan netleşti. Mavi takım bu haftanın dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor.