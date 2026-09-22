Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı 22 Eylül? Kırmızı takımda kim dokunulmazlığı aldı?

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İstanbul
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları arasında ise bireysel dokunulmazlık oynanıyor.
Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım üst kata çıktı ve bu hafta elenme stresi yaşamayacak. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasında ise bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Karnıyarık yapan yarışmacılar arasından en çok beğenilen tabağın sahibi dokunulmazlığı kazandı. MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Burçin oldu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında bu haftanın takımları netleşti. Şükran'ın kaptan olduğu mavi takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Kırmızı takımda Şiringül yer alırken, haftanın oyununu kaybettiler. Yarışmacılar arasında bireysel dokunulmazlık yarışı devam sona erdi. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Burçin oldu.
Bu hafta mavi takımın kaptanı Şükran olurken, kırmızı takımda Şiringül oldu. İki takım arasında oynanan oyun sonrasında ise kazanan netleşti. Mavi takım bu haftanın dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor.