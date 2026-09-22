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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:11

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı 22 Eylül? Kırmızı takımda kim dokunulmazlığı aldı?

Masterchef Türkiye'de bugün yayınlanan bölümde takım oyunu oynandı. Yapılan yemeklerin puanlanması sonucunda mavi takım takım oyununu kazandı. Oyunu kaybeden kırmızı takım arasında ise bireysel dokunulmazlık oynanacak. Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı merakla bekleniyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı 22 Eylül? Kırmızı takımda kim dokunulmazlığı aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:11

, ve 'nın jüriliğini yaptığı 'de takım oyununu kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları arasında ise bireysel dokunulmazlık oynanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı 22 Eylül? Kırmızı takımda kim dokunulmazlığı aldı?

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Masterchef Türkiye'de mavi takım takım oyununu kazanırken, kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor.
Mavi takımın kaptanı Şükran, kırmızı takımın kaptanı ise Şiringül oldu.
Takım oyununu mavi takım kazandı.
Kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor.
Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar karnıyarık yaptı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 22 EYLÜL?

Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım üst kata çıktı ve bu hafta elenme stresi yaşamayacak. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasında ise bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Karnıyarık yapan yarışmacılar arasından en çok beğenilen tabağın sahibi dokunulmazlığı kazandı. MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Burçin oldu.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı 22 Eylül? Kırmızı takımda kim dokunulmazlığı aldı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında bu haftanın takımları netleşti. Şükran'ın kaptan olduğu mavi takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Kırmızı takımda Şiringül yer alırken, haftanın oyununu kaybettiler. Yarışmacılar arasında bireysel dokunulmazlık yarışı devam sona erdi. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Burçin oldu.

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı 22 Eylül? Kırmızı takımda kim dokunulmazlığı aldı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Bu hafta mavi takımın kaptanı Şükran olurken, kırmızı takımda Şiringül oldu. İki takım arasında oynanan oyun sonrasında ise kazanan netleşti. Mavi takım bu haftanın dokunulmazlık oyununu kazandı. Böylece kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

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#Somer Sivrioğlu
#masterchef türkiye
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#Medya
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