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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:22

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Eylül Masterchef’te bu akşam kazanan takım!

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de heyecan devam ederken bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele devam ediyor. Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı merakla bekleniyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Eylül Masterchef’te bu akşam kazanan takım!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:22

, ve 'nın jüriliğini yaptığı 'de mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım için Şiringül'ü seçti. 

HABERİN ÖZETİ

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Eylül Masterchef’te bu akşam kazanan takım!

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar belirlendi ve henüz kazanan takım açıklanmadı.
Mavi takım kaptanı Şükran olurken, kırmızı takım kaptanı Şiringül oldu.
Kırmızı takım yarışmacıları: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi.
Mavi takım yarışmacıları: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse.
Dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında nefesler tutuldu. Dün akşam kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları seçildi ve takımlar oluştu. Bugün ise iki takım arasında dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oynanan takım oyununda kazanan mavi takım oldu. 

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Eylül Masterchef’te bu akşam kazanan takım!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 22 EYLÜL?

TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takımlar oluştu ve bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İki takım en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Kazanan takım mavi takım olurken, kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak.

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Eylül Masterchef’te bu akşam kazanan takım!

MASTERCHEF KIRMIZI MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI 

Kırmızı: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi.

Mavi: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse.

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