Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Eylül Masterchef’te bu akşam kazanan takım!

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İstanbul
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de mavi takım kaptanı Şükran olurken, kırmızı takım için Şiringül'ü seçti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında nefesler tutuldu. Dün akşam kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları seçildi ve takımlar oluştu. Bugün ise iki takım arasında dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oynanan takım oyununda kazanan mavi takım oldu.
TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takımlar oluştu ve bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İki takım en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Kazanan takım mavi takım olurken, kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak.
Kırmızı: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi.
Mavi: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse.