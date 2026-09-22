Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de mavi takım kaptanı Şükran olurken, kırmızı takım için Şiringül'ü seçti.

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HABERİN ÖZETİ Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 22 Eylül Masterchef’te bu akşam kazanan takım! Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar belirlendi ve henüz kazanan takım açıklanmadı. Mavi takım kaptanı Şükran olurken, kırmızı takım kaptanı Şiringül oldu. Kırmızı takım yarışmacıları: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi. Mavi takım yarışmacıları: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse. Dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında nefesler tutuldu. Dün akşam kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları seçildi ve takımlar oluştu. Bugün ise iki takım arasında dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oynanan takım oyununda kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 22 EYLÜL?

TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takımlar oluştu ve bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İki takım en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Kazanan takım mavi takım olurken, kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak.

MASTERCHEF KIRMIZI MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı: Şiringül, Armağan, Nurten, Hasan Alp, Batuhan, Burçin, Enes, Recep, Kübra, Şadi.

Mavi: Eyyüp Can, Ayşe, Tolgahan, Emre, Nilay, Tolğa, Muhammed, Bahar, Şükran, Buse.