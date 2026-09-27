MasterChef’te kim elendi? MasterChef’e veda eden yarışmacı 27 Eylül 2026

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İstanbul
MasterChef 2026’da eleme heyecanı bir kez daha yaşanıyor. 6. haftasında yoluna devam eden yarışmacılar, ana kadroda kalabilmek ve MasterChef hayallerini sürdürebilmek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesi sonucunda en az başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef’te kim elendi? 27 Eylül 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı kim oldu?
27 Eylül 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı birazdan belli olacak.
26 Eylül 2026 MasterChef 7. ve 8. eleme adayları Muhammed ve Ayşe oldu..
24 Eylül 2026 MasterChef 5. Ve 6. Eleme adayları Enes ve Hasan Alp oldu.
MasterChef 3. eleme adayı ve 4. eleme adayları Eyyüp Can ve Nilay oldu.
22 Eylül 2026 akşamı oynanan oyun sonrasında eleme adayları Recep ve Armağan oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)