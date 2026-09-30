Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, yıllar sonra İmroz'da Bahar filmiyle yeniden aynı projede buluşuyor. İkilinin Muhteşem Yüzyıl'dan 15 yıl sonra yeniden bir araya gelmesi sinema dünyasında dikkat çekerken, Gökçeada'nın doğal ve tarihi atmosferinde çekilen film için vizyon hazırlıkları sürüyor.

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HABERİN ÖZETİ İmrozda Bahar ne zaman çıkacak? Meryem Uzerli İmroz'do Bahar hangi kanalda, hangi platformda? Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 15 yıl sonra 'İmroz'da Bahar' adlı sinema filmiyle Gökçeada'da yeniden bir araya geliyor. Film, Gökçeada'nın doğal ve tarihi atmosferinde çekildi. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden sonra ilk kez aynı projede yer alıyor. 'İmroz'da Bahar'ın Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Film, 50'den fazla ülkede gösterime girecek. Filmin dijital platformda ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

MERYEM UZERLİ İMROZ'DA BAHAR FİLMİ HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA?

İmroz'da Bahar bir sinema filmi olduğu için ilk gösteriminin beyaz perdede yapılması planlanıyor. Filmin hangi dijital platformda yayınlanacağına ilişkin ise henüz kesinleşmiş ve resmi olarak açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle yapımın Netflix, Disney+, Prime Video veya başka bir dijital platformda yayınlanacağı yönündeki iddialar şu aşamada kesin bilgi olarak değerlendirilmiyor.

Yapımın uluslararası vizyon planı ise dikkat çekiyor. İmroz'da Bahar'ın Türkiye dışındaki gösterimleri kapsamında 50'den fazla ülkede sinemaseverlerle buluşması planlanıyor. Filmin Latin Amerika, Orta Doğu, Asya, Güney Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerini kapsayan geniş bir dağıtım ağıyla beyaz perdeye taşınacağı belirtiliyor.

İMROZ'DA BAHAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

İmroz'da Bahar'ın çekimleri Gökçeada'da tamamlandı ve yapım vizyon hazırlıkları aşamasına geçti. Filmin ön afişinin yayınlanmasıyla birlikte sinemaseverlerin ilgisi daha da artarken, Türkiye vizyon tarihiyle ilgili kesin gün bilgisi henüz açıklanmış değil.

Filmin vizyon tarihi açıklandığında Türkiye'deki sinema salonlarında gösterime girmesi bekleniyor. Dijital platform tarihi ise sinema gösteriminin ardından ayrıca belirlenecek. Bu nedenle filmin hangi tarihte dijital olarak izlenebileceği konusunda şu an için resmi bir takvim bulunmuyor.

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HALİT ERGENÇ VE MERYEM UZERLİ 15 YIL SONRA AYNI PROJEDE

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin yeniden aynı projede buluşması, İmroz'da Bahar'ın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu. İki oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan karakterleriyle aynı yapımda rol almıştı. Aradan geçen yılların ardından ikilinin bu kez sinema filmi için kamera karşısına geçmesi projeye olan ilgiyi artırdı.

İmroz'da Bahar'da oyuncuların canlandırdığı karakterlerin hikâyesi ise Muhteşem Yüzyıl'daki rollerinden tamamen farklı bir çizgide ilerliyor. Film, geçmişlerinin yükünü taşıyan ve hayatlarında yeni bir sayfa açmaya çalışan iki insanın Gökçeada'da yollarının kesişmesine odaklanıyor. Hikayenin merkezinde ikinci bir şans ve yeniden sevme ihtimali bulunuyor.

İMROZ'DA BAHAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Gökçeada'nın sakin atmosferinde yolları kesişen iki farklı hayatı merkezine alıyor. Geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan karakterler, adanın kendilerine sunduğu yeni ortam içerisinde hayatlarını yeniden değerlendirmeye başlıyor. Hikaye, insanların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de yeni başlangıçlar yapabileceği fikri üzerine kuruluyor.

İmroz'da Bahar yalnızca romantik bir ilişkiye odaklanmıyor. Karakterlerin geçmişleriyle hesaplaşmaları, yaşadıkları değişim ve önlerine çıkan ikinci şans ihtimali filmin dramatik yapısını oluşturuyor. Gökçeada'nın doğal ve kültürel dokusu da hikâyenin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

İMROZ'DA BAHAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İmroz'da Bahar'ın çekimleri Gökçeada'da gerçekleştirildi. Filmin hikayesinin de adada geçmesi nedeniyle Gökçeada'nın doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferi yapımın görsel dünyasının önemli parçalarından biri oldu. Çekimlerin tamamlanmasının ardından ekip afiş çalışmaları için yeniden bir araya geldi.

Filmin yayınlanan ilk görüntülerinde de Gökçeada'nın atmosferi ön plana çıkıyor. Ada yalnızca filmin çekildiği bir mekân olarak değil, karakterlerin içsel yolculuğuna eşlik eden temel unsurlardan biri olarak kullanılıyor. Bu nedenle yapımın görsel kimliğinde Gökçeada'nın önemli bir yer tuttuğu görülüyor.

İMROZ'DA BAHAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

İmroz'da Bahar'ın başrollerinde Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Özcan Alper üstleniyor. Yapımın oyuncu kadrosuyla ilgili diğer ayrıntıların tamamı henüz kamuoyuna geniş kapsamlı şekilde açıklanmış değil.

Özcan Alper'in yönetmenliğini üstlendiği film, oyuncu kadrosunun yanı sıra atmosferik anlatımıyla da dikkat çekiyor. Gökçeada'nın doğal yapısı ile karakterlerin duygusal yolculuğunun bir araya getirildiği yapım, Türkiye'deki gösteriminin ardından uluslararası izleyiciye de ulaşmayı hedefliyor.

İMROZ'DA BAHAR 50'DEN FAZLA ÜLKEDE GÖSTERİLECEK

İmroz'da Bahar'ın uluslararası yolculuğu da Türkiye'deki gösterimi kadar dikkat çekiyor. Film, 50'den fazla ülkede beyaz perdede gösterime girmeye hazırlanıyor. Dağıtım planının Latin Amerika, Orta Doğu, Güney Amerika, Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerini kapsadığı belirtiliyor.

Yapımın geniş bir uluslararası dağıtım ağına hazırlanması, filmin yalnızca Türkiye'deki izleyiciye yönelik olmadığını gösteriyor. Gökçeada'da geçen, ikinci şans ve aşk gibi evrensel temaları işleyen hikâyenin farklı ülkelerdeki sinemaseverlerle buluşturulması hedefleniyor.

İMROZ'DA BAHAR FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

İmroz'da Bahar'ın öncelikle sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Filmin hangi dijital platformda yayınlanacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle şu aşamada belirli bir dijital platformun adını kesin yayın adresi olarak vermek mümkün değil.

İMROZDA BAHAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin çekimleri Gökçeada'da tamamlandı ve yapım vizyon hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'deki kesin vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Uluslararası gösterim planında ise 50'den fazla ülke bulunuyor.

İMROZ'DA BAHAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İmroz'da Bahar, Gökçeada'da yolları kesişen ve geçmişleriyle yüzleşen iki insanın hikâyesini anlatıyor. Karakterlerin hayatlarına yeni bir yön verme çabası ve ikinci bir şans ihtimali filmin merkezinde yer alıyor.