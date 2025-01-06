Necla Nazır ilk kez TGRT Haber'e bağlandı! Sitemleri dikkat çekti

06 Ocak 2025 11:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:16

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından eski hayat arkadaşı Necla Nazır, ilk kez TGRT Haber'e konuştu. Herkesin ulaşmaya çalıştığı Necla Nazır, ilk ve son kez TGRT Haber'e bağlandığını belirterek, "Ben yalnızca acımı yaşıyorum" dedi.

Necla Nazır​, 33 yıllık hayat arkadaşı Ferdi Tayfur​'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur​'a gösterilen tepki sonrası isyan etmişti. Cenaze​ sonrası sessizliğini koruyan Necla Nazır, ilk kez TGRT Haber​ canlı yayınına bağlandı.

NECLA NAZIR İLK KEZ TGRT HABER'E BAĞLANDI

Yasemin Bozkurt'un eki dostu olduğunu belirten Necla Nazır Bilmedikleriniz programına bağlandı. Necla Nazır canlı yayın bağlantısında; "Ben şuan yalnızca acımı yaşıyorum çocuğumla birlikte. İlginize çok teşekkür ederim ve bundan sonra hiç bir programa katılmayacağım. Lütfen anlayışınıza sığınıyorum ve lütfen beni aramasınlar. Hiç bir magazinci hiç bir programcı. Bütün açıklamamı yaptım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde Tuğçe Tayfur ve Tayfur'un yeğeni birbirine girmişti. Ferdi Tayfur'un eski eşi, Tuğçe Tayfur'un annesi ünlü sanatçı Necla Nazır, kavgayla tv100'e konuşarak, "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı. 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimi çok açık gördünüz zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı.

İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani ezbere konuşuluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış hale getirdiler. Böyle bir şey yok. Onun babası. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı? Babasının elini öptürürler miydi ona? Etten duvar ördüler. Yaklaştırmadılar." demişti.