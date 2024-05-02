Teşkilat dizisinden Selin Genç ve Tuğçe Açıkgöz ayrılıyor

02 May 2024 20:30 - Güncelleme : 02 May 2024 20:37

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği TIMS&B Productions imzalı Teşkilat dizisi, sezon sonuna doğru büyük bir değişime hazırlanıyor. Bu değişimin bir parçası olarak, dizinin kadrosundan Selin Genç ve Tuğçe Açıkgöz'ün ayrılacağı açıklandı. Detaylar haberimizde!

Dizide Sena karakterine hayat veren Selin Genç, 109. bölümde diziden ayrılacak.

Gizem'i canlandıran Tuğçe Açıkgöz ise 110. bölümde izleyicilere veda edecek.

Yeni sezonla birlikte Teşkilat'ın hikayesi yenilenecek ve daha fazla ayrılığın yaşanacağı söyleniyor.

Teşkilat dizisinin 111. bölümde sezon finali yapması planlanıyor.

Dizinin yeni sezonunda hangi yeni karakterlerin ve hikayelerin izleyiciyle buluşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.