HBO Max’ın sevilen yapımlarından biri olan The Last of Us, ilk iki sezonun ardından 3. sezonuyla da merak konusu oldu. İkinci sezon finalinin ardından hikayenin nasıl ilerleyeceği araştırılırken yeni sezonda oyuncu kadrosuna dahil olan isimler de belli oldu. Başarılı isimlerin yer aldığı The Last of Us dizisi, izleyicisi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, The Last of Us 3. sezon ne zaman? The Last of Us 3. sezona katılan oyuncular kimler? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

THE LAST OF US 3. SEZON NE ZAMAN?

HBO Max tarafından ekranlara gelen The Last of Us, 3. sezon onayı aldı. Ancak dizinin kesin olarak ne zaman başlayacağına dair kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor. 2027 yılında yayınlanacağı düşünülen The Last of Us, ikinci sezonun final yapmasıyla oldukça çok konuşulmuştu.

İlk sezonu 2023 yılında yayınlanmış, ikinci sezon ise 2025 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Bu sebeple üçüncü sezonu bekleyen izleyicilerin biraz daha beklemesi gerekecek. Dizi de büyük ölçüde ikinci sezonun devamı niteliğinde olacak. Hikaye de tarafında önemli değişikliklere sahne olacak olan 3. sezon, The Last of Us Part II’nun ikinci yarısını ekranlara uyarlayacak.

Dizinin sadece konusu değil oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Birbirinden başarılı isimlerin The Last of Us 3. sezonun oyuncu kadrosunda yer aldığına dair detaylar kamuoyunda yer aldı. Yapımcıların ikinci oyunun kapsamını birden fazla sezona yayma planı olduğu da iddia edilen konular arasında yer alıyor.

THE LAST OF US 3. SEZONA KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

The Last of Us dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosunda ikinci sezondan tanınan birçok isim yer almaya devam ederken yeni isimlerinde 3. sezona katıldığı kamuoyunda yer aldı. İlk iki sezonuyla oldukça çok sevilen The Last of Us, yeniden tartışmalı konusuyla yeni sezona giriş yapacak.

The Last of Us’ın 3. Sezonunda oyuncu kadrosuna John Goodman, Laura Bailey ve Ian Alexander'ın da katılacağını öğrenildi. Ayrıca bu üç isimle birlikte daha önceleri Clea Duvall, Patrick Wilson, Jason Ritter gibi isimlerinde oyuncu kadrosuna dahil olduğu biliniyordu.

Başarılı isimlerin oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla birlikte 3. sezon da önemli değişimlerin meydana geleceği de iddia edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca dizi de ana karakterlerinde hayatlarında birtakım olayların da gündeme geleceği iddia ediliyor.