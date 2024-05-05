05 May 2024 14:32 - Güncelleme : 05 May 2024 14:41
Yalı Çapkını dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak
Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak sorusunun gündeme gelmesi ile açıklama geldi, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Peki, yeni sezon gelecek mi? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Geçtiğimiz yıl büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Yalı Çapkını" dizisi, üçüncü sezon onayını aldı.
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapacak.
Heyecan dolu bir sezonun ardından izleyicilere veda edecek.
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun üstlendiği dizinin, yeni sezonda da aynı başroller ile devam etmesi bekleniyor.
Henüz yeni sezon kadrosu hakkında bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: TGRT Haber