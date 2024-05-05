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05 May 2024 14:32 - Güncelleme : 05 May 2024 14:41

Yalı Çapkını dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak

Yalı Çapkını ne zaman sezon finali yapacak sorusunun gündeme gelmesi ile açıklama geldi, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Peki, yeni sezon gelecek mi? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Yalı Çapkını dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak

Geçtiğimiz yıl büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Yalı Çapkını" dizisi, üçüncü sezon onayını aldı.

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapacak.

Heyecan dolu bir sezonun ardından izleyicilere veda edecek.

Yalı Çapkını dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak - 1. Resim

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun üstlendiği dizinin, yeni sezonda da aynı başroller ile devam etmesi bekleniyor. 

Henüz yeni sezon kadrosu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TGRT Haber
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