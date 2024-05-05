Yalı Çapkını dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak

05 May 2024 14:32 - Güncelleme : 05 May 2024 14:41

Geçtiğimiz yıl büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Yalı Çapkını" dizisi, üçüncü sezon onayını aldı.

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapacak.

Heyecan dolu bir sezonun ardından izleyicilere veda edecek.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun üstlendiği dizinin, yeni sezonda da aynı başroller ile devam etmesi bekleniyor.

Henüz yeni sezon kadrosu hakkında bir açıklama yapılmadı.