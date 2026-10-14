1960'lardan günümüze her dönemin en abartılan otomobilleri belli oldu! Listede sürpriz bir model var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bazı otomobiller teknik özelliklerinden çok tasarımları, filmlerdeki rolleri ve haklarında oluşturulan beklentilerle hafızalara kazınıyor. Örneğin Ford Mustang, Lamborghini Countach ve Toyota Supra gibi ikonik modellerin seveni çok fazla ancak bazı arabaların gerçek performansı o kadar da abartıldığı kadar yüksek değil.
SlashGear sitesi, 1960'lardan günümüze uzanan süreçte her 10 yılın öne çıkan otomobilleri arasında yer alan ve beklentileri karşılayamayan 7 arabayı sıraladı. İşte o modeller...
Ford Mustang, agresif tasarımıyla dikkat çekmesine rağmen ilk neslinin temel versiyonlarında sunduğu performansla beklentileri karşılamakta zorlanmıştı.
1964 yılında piyasaya çıkan model, Ford Falcon'dan alınan süspansiyon altyapısını kullanıyordu. Dönemine göre iyi bir görünüme sahip olan otomobilin en fazla eleştirilen özelliklerinden biri 2,8 litre hacimli altı silindirli motoruydu.
Elbette ilk nesil Mustang, farklı motor, şanzıman ve süspansiyon seçenekleriyle sunulmuştu. Eleştiriler ise temel versiyonlar için geçerliydi.
Lamborghini Countach, otomobil tarihinin en tanınmış tasarımlarından biri olarak öne çıksa da sürüş özellikleriyle aynı ölçüde beğeni toplamıyordu.
3,9 litrelik V12 motoru, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen modelin sonraki versiyonlarında 375 beygire kadar güç sunuyordu. Ortadan motorlu ve arkadan itişli yapısı, Countach'ı döneminin dikkat çekici İtalyan spor otomobillerinden biri haline getirdi.
Ancak otomobilin etkileyici tasarımı, bazı önemli kullanım sorunlarını gölgede bırakıyordu. Özellikle büyük sabit arka kanat sürücünün arka görüşünü ciddi ölçüde kısıtlıyordu. Görsel amaçla tercih edilen kanadın performansa katkısı da oldukça sınırlıydı.
DeLorean DMC-12, kama biçimli tasarımı ve paslanmaz çelik gövdesiyle dikkat çekti. Ancak otomobilin dünya çapında tanınmasında, "Back to the Future" film serisinin önemli bir rolü oldu. Bilim kurgu filmleriyle özdeşleşen model, zamanla gerçek performansının ötesinde bir popülerlik kazandı.
Şirket, otomobili geleceğin teknolojisini temsil eden bir model olarak pazarlarken American Express Gold Card sahiplerine altın kaplama bir DMC-12 de sundu. Üretim sürecinde yaşanan finansman sorunları, karmaşık parçaların üretimindeki darboğazlar ve gecikmeler ise beklentilerin karşılanmasını zorlaştırdı.
Modelin başlangıçta 12 bin dolara satılması planlanıyordu. DMC-12 adındaki “12” ifadesi de hedeflenen satış fiyatından geliyordu. Ancak üretime hazır hale geldiğinde otomobilin fiyatı önemli ölçüde yükseldi ve 1981 yılında yaklaşık 25 bin dolara ulaştı.
Toyota Supra'nın dördüncü nesli olan MkIV 1990'larda büyük bir popülerlik kazandı. Hollywood yapımlarının da etkisiyle otomobilin ünü kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Supra MkIV, 320 beygir güç üreten 3,0 litrelik altı silindirli 2JZ motoruyla sunuluyordu. Modifiye edilen motorun 1.000 beygirin üzerinde güç üretebilmesi ise otomobilin efsanevi performans imajını güçlendirdi.
Ancak standart modelin sürüş deneyimi yüksek beklentileri her zaman karşılamıyordu. Turboşarjların devreye girmesi yaklaşık üç saniye sürerken, güç aktarımının ani ve sert biçimde gerçekleşmesi sürüşü zorlaştırabiliyordu. Ağır debriyaj ve Getrag V160 şanzımanın vites geçişlerindeki sertliği de eleştirilen özellikler arasında yer alıyordu.
Mercedes-Benz’in lüks otomobil sınıfındaki konumunu daha üst seviyeye taşımak amacıyla geliştirilen Maybach 57 ve Maybach 62, 2000'li yılların başında büyük ilgi gördü. Mercedes-Benz S-Serisi temel alınarak geliştirilen iki model, kağıt üzerinde Bentley ve Rolls-Royce gibi markaların otomobilleriyle rekabet edebilecek özellikler taşıyordu.
O dönemde otomobil yayınları tarafından övgüyle karşılanan modeller lüks ve performansı bir araya getiriyordu. Ancak Mercedes-Benz'in Rolls-Royce'a rakip olma hedefiyle piyasaya sürdüğü araçlar, tasarımları bakımından uzatılmış S-Serisi modellerini andırıyordu.
Maybach 57 ve 62'nin en önemli eleştirilerinden biri, yaklaşık 600 bin dolarlık fiyatlarına rağmen standart Mercedes modellerinden yeterince farklı hissettirmemeleriydi. Rolls-Royce ve Bentley kendilerine özgü tasarımları ve marka kimlikleriyle ayrışırken, Maybach modelleri yeniden markalanmış S-Serisi otomobiller olarak değerlendiriliyordu.
BMW i8, fütüristik tasarımı ve hibrit motor teknolojisiyle 2010'lu yılların en dikkat çekici otomobillerinden biri oldu. Modelin popülerliğinde, Tom Cruise'un IMF ajanı Ethan Hunt karakterini canlandırdığı "Mission: Impossible" filmindeki kovalamaca sahnesi de etkiliydi. Cruise'a filmde IMF ajanı Jane Carter karakterini canlandıran Paula Patton eşlik ediyordu.
Tüm tanıtım çalışmalarına rağmen BMW i8 bazı beklentileri karşılayamadı. İncelemelerde sert plastik iç mekan parçaları ve sıradan hissettiren bazı detaylar eleştirildi. Üretimi sona eren model, 1,5 litrelik üç silindirli motoruyla 0-100 km hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyordu.
Tesla Cybertruck, üretim gecikmeleri, artan fiyatı ve kalite tartışmaları nedeniyle 2020'li yılların en fazla eleştirilen otomobillerinden biri. Model fütüristik tasarımı ve gümüş renkli gövdesiyle DeLorean DMC-12'yi hatırlatıyor.
Cybertruck'ın 2021 yılında 39 bin 900 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak lansman 2023 yılına ertelendi ve tavsiye edilen satış fiyatı 60 bin 990 dolara yükseldi. Böylece fiyat, ilk açıklanan seviyeye kıyasla yüzde 52,5 arttı.
Modelin üretim kalitesi de tartışmalara neden oldu. Bazı kaplama parçalarının kaynak yerine yapıştırıcıyla sabitlendiği belirtildi. Dayanıklılık konusunda da endişeler dile getirildi. İlk modellerde yangın olayları, otonom sürüş sistemleriyle ilgili problemler ve çeşitli elektrik arızaları gibi sorunlar yaşandı.
Tesla Cybertruck insanları hayal kırıklığına uğratan modeller arasında gösteriliyor.