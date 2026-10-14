1960'lardan günümüze her dönemin en abartılan otomobilleri belli oldu! Listede sürpriz bir model var

Bazı otomobiller teknik özelliklerinden çok tasarımları, filmlerdeki rolleri ve haklarında oluşturulan beklentilerle hafızalara kazınıyor. Örneğin Ford Mustang, Lamborghini Countach ve Toyota Supra gibi ikonik modellerin seveni çok fazla ancak bazı arabaların gerçek performansı o kadar da abartıldığı kadar yüksek değil.

SlashGear sitesi, 1960'lardan günümüze uzanan süreçte her 10 yılın öne çıkan otomobilleri arasında yer alan ve beklentileri karşılayamayan 7 arabayı sıraladı. İşte o modeller...